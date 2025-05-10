ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عن اتفاق شامل لوقف فوري لإطلاق النار بين الهند وباكستان بوساطة أمريكية.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الهند وباكستان اتفقتا على “وقف إطلاق نار كامل وفوري”.

ونشرت الوكالة ما كتبه ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري. هنيئًا للبلدين على استخدامهما المنطق السليم والذكاء العالي.”