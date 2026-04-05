ترتيب منجم تالة حمزة بين أكبر مناجم الرصاص والزنك في العالم.. تقرير يكشف

يُتوقع أن يحتل منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة وأميزور ببجاية المرتبة السابعة عالميًا من حيث إنتاج الزنك، بطاقة تبلغ 170 ألف طن سنويًا، وهي مستويات تقارب إنتاج بعض المناجم الأوروبية الكبرى، ما يعزز موقع الجزائر ضمن كبار المنتجين عالميًا، وفق تقرير لمنصة أبحاث الطاقة المتخصصة.

وبحسب التقرير، فإن المشروع يعتمد على احتياطيات تُقدّر بنحو 54 مليون طن، منها 34 مليون طن قابلة للاستخراج، بتركيبة معدنية تضم 78% زنك و22% رصاص، مع امتداد يُقدّر بنحو 23.4 هكتارًا، ما يضعه ضمن أكبر المناجم عالميًا من حيث الاحتياطيات، ويمنح الجزائر موقعًا متقدمًا ضمن الدول الثلاث الأولى عالميًا في احتياطات الزنك.

وأطلقت الجزائر رسميًا مشروع استغلال منجم تالة حمزة – وادي أميزور في 17 مارس 2026، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على المحروقات، عبر تطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ويُطوَّر المشروع من خلال شراكة بين مجمع “سوناريم” وشركة “تيرمين أستراليا”، بحصة 51% للطرف الجزائري و49% للشريك الأسترالي، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 471 مليون دولار، منها 400 مليون دولار استثمارات أولية، مع توقعات بإيرادات سنوية تصل إلى 60 مليون دولار.

وتشير بيانات منصة أبحاث الطاقة إلى أن إدراج منجم تالة حمزة ضمن قائمة أكبر المشاريع عالميًا يتم حتى قبل بلوغه طاقته القصوى، وهو ما يعكس ثقله المستقبلي في سوق الزنك، ويمنح الجزائر دخولًا مباشرًا إلى قائمة الكبار دون مراحل تدريجية، في سابقة نادرة بقطاع التعدين.

وبحسب البيانات ذاتها، تضم قائمة أكبر مناجم الزنك والرصاص عالميًا من حيث الإنتاج منجم رامبورا أغوتشا في الهند (677 ألف طن سنويًا)، ومنجم ريد دوغ في الولايات المتحدة (529 ألف طن)، ومنجم سينتشري في أستراليا (515 ألف طن – مغلق)، ومنجم ماونت إيزا في أستراليا (390 ألف طن)، ومنجم أنتامينا في بيرو (235 ألف طن)، ومنجم ماك آرثر ريفر في أستراليا (202 ألف طن)، إضافة إلى منجم تالة حمزة في الجزائر (170 ألف طن متوقع)، ومنجم تارا في أيرلندا (170 ألف طن – مغلق).

ويأتي هذا التقدم في ظل تزايد الطلب العالمي على الزنك، الذي يُستخدم بنسبة تصل إلى 60% في طلاء الصلب لحمايته من التآكل، إلى جانب استعماله في تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتُظهر التقديرات أن مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط تحتاج إلى نحو 230 طنًا من الزنك، فيما تتطلب توربينات الرياح البحرية نحو 40 طنًا لكل 100 ميغاواط، مع توقعات بارتفاع الطلب على المعدن في بطاريات تخزين الكهرباء إلى أكثر من 130 ألف طن سنويًا بحلول 2030، أي بزيادة تصل إلى عشرة أضعاف.

وبحسب قاعدة بيانات منصة أبحاث الطاقة، يوجد أكثر من 377 منجم زنك قيد التشغيل عالميًا، غير أن مشروع تالة حمزة يبرز كأحد أهم المشاريع الصاعدة، ما يعزز مكانة الجزائر كلاعب رئيسي في سوق المعادن المرتبطة بالتحول الطاقوي