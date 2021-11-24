تركيا والامارات.. عودة العلاقات وصندوق استثماري بـ 10 مليارات دولار

أعلنت الإمارات، الأربعاء، تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاسثمار في تركيا، وذلك تزامناً مع زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بعد سنوات من أزمة وحرب كلامية بين البلدين.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن “الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية ومنها في قطاعي الطاقة والصحة”.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف آل نهيان، عبر حسابه على “تويتر”: “التقيت اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأجرينا مباحثات مثمرة”.

وأوضح أن “المباحثات تركزت حول فرص تعزيز علاقاتنا الاقتصادية”.

وتابع: “نتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار”.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وصل ولي عهد أبوظبي إلى العاصمة التركية أنقرة، في إطار زيارة رسمية.

واستقبل المسؤولون الأتراك ولي عهد أبوظبي بحفاوة اليوم الأربعاء، في زيارة ينظر إليها على أنها تفتح صفحة جديدة بين البلدين اللذين شهدت علاقاتهما توترات خلال السنوات الفائتة.

المشاكل وضعناها وراءنا

وقال مسؤول تركي إن “المشاكل مع دولة الإمارات أصبحت الآن وراءنا. نحن ندخل فترة تقوم بشكل كامل على التعاون والمنفعة المتبادلة”، مضيفا أن استثمارات الإمارات ستكون في نهاية المطاف بمليارات الدولارات.

وحسب وكالة الأناضول وقع البلدان، 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضيفه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود بين الجانبين.

وفي هذا الإطار، وقع البلدان مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات المالية في سياق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وقع من الجانب التركي رئيس مجلس التقصي في الجرائم المالية بوزارة الخزانة والمالية التركية خير الدين قورت، ومن الجانب الإماراتي علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية في البنك المركزي الإماراتي.

كما وقع أردا أرموت الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي التركي، مع الرئيس التنفيذي لشركة “ميناء أبوظبي” محمد الشامسي مذكرة تفاهم بين المؤسستين التركية والإماراتية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة والصندوق السيادي التركي، من قبل أردا أرموت الرئيس التنفيذي للصندوق ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة محمد حسن السويدي.​​​​​​​