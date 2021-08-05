تريكي يحطم الرقم الجزائري ويخرج مرفوع الرأس..

رغم عدم تمكنه من إحراز ميدالية في نهائي الوثب الثلاثي رجال، إلا أن العداء الجزائري محمد ياسر تريكي، خرج مرفوع الرأس من أولمبياد طوكيو، بتحطيمه الرقم القياسي الجزائري..

وحقق ياسر تريكي في أحسن محاولة له في النهائي 17 مترا و 43 سنتمترا، وهي المحاولة التي وضعته في المركز الخامس على بعد 4 سنتمتر فقط عن الميدالية البرونزية، فيما كانت ثاني أحسن محاولة له بـ17 مترا و42 سنتمترا.

وعرف النهائي مستوى عال ومنافسة شرسة، حيث تمكن البرتغالي بيكاردو من التتويج بالميدالية الذهبية بوثبة قدرها 17 مترا و98 سنتمترا، فيما حقق صاحب المركز الثاني وثبة بـ17 مترا و57 سنتمترا، أما صاحب المركز الثالث فحقق وثبة قدرها 17 مترا و47 سنتمترا.

وتمكن تريكي بفضل تحطيمه الرقم الوطني، وتحسين محاولاته مقارنة بالتصفيات التي أهلته إلى النهائي، والتي حقق فيها 17.05 مترا، من التأكيد على العزيمة الكبيرة على رفع التحديات من أجل تشريف الألوان الوطنية.

ويجمع المتتبعون أن العداء الجزائري ينتظره مستقبل واعد في اختصاص الوثب الثلاثي، إذا ما وفرت له الإمكانات للتحضير، وأحيط بالرعاية اللازمة من أجل تحقيق الأفضل في المواعيد القادمة.