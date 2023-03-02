تزامن حريق حافلات إيتوزا مع إضراب العمال .. مجلس قضاء الجزائر يفتح تحقيقا

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أعلن مجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق في ملابسات الحريق الذي أتى على 11 حافلة نقل تابعة لشركة إيتوزا وتزامنه مع الإضراب المفاجئ للعمال.

وأوضح بيان لمجلس القضاء أن الواقعة تزامنت مع شنّ عمال المؤسسة إضرابا مفاجئا نهار اليوم 02 مارس 2023، مما يستوجب التحري حول ملابسات هذه الوقائع المتزامنة.

وأشارت الجهة ذاتها إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش انتقل بتاريخ الحريق لعين المكان وأمر بفتح تحقيق لمعرفة أسبابه وملابساته.

ويجري التنسيق مع نيابة الجمهورية لدى القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتحري حول نداء مجهول إلى الإضراب في مؤسسة ETUSA بالجزائر. يؤكد المصدر ذاته.

وشلّ إضراب مفاجئ، صباح الخميس، خطوط المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (إيتوزا) حسب بيان صادر عن الشركة.

واعتذرت “إيتوزا” عبر حسابها على فيسبوك من زبائنها عن عدم تقديم خدماتها نظرا للإضراب غير المتوقع ليـوم الخميـس 02 مــارس 2023.

للذكر فقد أتى حريق شب بحظيرة “إيتوزا” بالجزائر العاصمة، صبيحة الأربعاء 1 مارس، على 9 حافلات، حسبما أفاد بيان للحماية المدنية.

وتم السيطرة وإخماد الحريق ومنع إنتشاره لباقي الحافلات دون تسجيل خسائر بشرية.