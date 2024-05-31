الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تعلن:

كشفت آخر حصيلة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية عن تسجيل 414 ألف مشروع مؤسسة ناشئة حتى الآن، بمعدل يفوق 15 ألف مشروع سنويا، حسبما أفاد به الخميس المدير العام للوكالة، بلال عشاشة.

وأوضح المدير العام، على هامش يوم تشاوري نظمه فرع الوكالة الولائية الجزائر-جنوب، بالتعاون مع السلطات المحلية، وخصص لعرض تجارب ناجحة لمسيري المؤسسات الناشئة والمصغرة، أن الوكالة تمكنت بعد سنوات من الخبرة من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التي مكنت من إعداد رؤية جديدة.

وتتمحور هذه الرؤية حول التركيز على نوعية المؤسسات الناشئة والمصغرة، حيث يتم العمل، كمرحلة أولى، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار اتفاقيات محددة لتوفير التكوين لمسيري المؤسسات الناشئة لمدة 3 أسابيع قبل إنشاء المؤسسة.

وسيتم في مرحلة ثانية، حسب نفس المسؤول، العمل مع وزارة التكوين المهني بهدف تعزيز فكر المقاولاتية لدى الشباب وتوفير التكوين قبل التوجه للوكالة.

كما تتضمن الرؤية الجديدة إجبارية التكوين على مستوى الجامعة ومراكز التكوين، ودراسة المشاريع بطريقة أكثر فعالية مع تقييم فكرة صاحب المشروع ومردودية المشروع.

ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز دور المرأة في المقاولاتية والاستفادة من التجارب السابقة لبناء استراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار احتياجات المقاولين لتطوير مؤسساتهم ورفع قيمة التمويل من خلال برنامج خاص، يوضح عشاشة.

وسيتم تسطير عدد من البرامج في مجال المناولة ومنح حلول للمؤسسات الناشئة والمصغرة وربطها مع للمؤسسات الكبيرة ومع الصناديق الاستثمارية، لتصبح قادرة على الاستدامة وتوسيع استثماراتها والتوجه نحو التصدير.