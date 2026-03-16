تسخير أكثر من 55 ألف تاجر لضمان المداومة خلال عيد الفطر

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عن تنفيذ برنامج خاص لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات الاستهلاكية خلال عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2026، عبر تسخير 55.743 تاجراً على مستوى كامل التراب الوطني.

وأوضح التلفزيون العمومي الجزائري نقلا عن الوزارة أن البرنامج يشمل 2.865 عون مراقبة لمتابعة تنفيذ المداومة، موزعين على القطاعات المختلفة، بما في ذلك 6.617 تاجراً في قطاع المخابز، و30.538 تاجراً في المواد الغذائية والخضر والفواكه، و18.042 تاجراً في القطاعات المتنوعة، إضافة إلى 546 وحدة إنتاجية تشمل 154 ملبنة، و345 مطحنة، و47 وحدة إنتاج مياه معدنية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استخدام التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” للاطلاع على قائمة التجار المسخرين للمداومة وتحديد مواقعهم بسهولة، ما يتيح الحصول على السلع والخدمات الضرورية في أقرب نقطة.

كما حثّت جميع المتعاملين الاقتصاديين على المساهمة الفعالة في إنجاح برنامج المداومة، مع التأكيد على استئناف النشاط التجاري مباشرة بعد العطلة وفق الأحكام القانونية المنظمة للعطل الوطنية والدينية.

وأكدت الوزارة أن مصالحها ستظل مجندة عبر مختلف الولايات لمتابعة تنفيذ البرنامج وضمان سير النشاطات التجارية خلال هذه المناسبة الدينية، بما يضمن توفير السلع والخدمات للمواطنين في أفضل الظروف.