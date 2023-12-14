تسريب قائمة لاعبي المنتخب الوطني لـ “كان” 2024

تنتهي مساء الخميس مهلة “الكاف”، الخاصّة بِالقوائم المُوسّعة لِلاعبي منتخبات كأس أمم إفريقيا 2024.

وتضمّ اللائحة الأوّلية 55 لاعبا، على أن تُقلّص إلى عدد يتراوح ما بين 23 و27 لاعبا (حسب رغبة كلّ مدرّب وطني)، في أجل ضبطته “الكاف” بِتاريخ وتوقيت مساء الـ 3 من جانفي 2024.

وتنطلق البطولة القارّية بِكوت ديفوار مساء الـ 13 من جانفي 2024.

ولم يكشف اتحاد الكرة الجزائري عن القائمة المُوسّعة التي ضبطها النّاخب الوطني جمال بلماضي، لكن رغم ذلك تمّ تسريب اللائحة (المنشورة أدناه).

وبِخصوص حراسة المرمى، وإذا أكّد اتحاد الرّئيس وليد سعدي صدقية اللائحة المُسرّبة، وفي لمحة خاطفة، يُلاحظ تدوين بلماضي لِاسم غايا مرباح حارس نادي طنجة المغربي، الذي لم يسبق له اللّعب مع “مُحاربي الصّحراء”، فيما مثّل سابقا ألوان المنتخب المحلّي. فضلا عن عودة رايس وهّاب مبولحي حامي عرين شباب بلوزداد.

وفي خطّ الدّفاع، يُسجّل استدعاء عناصر من “الحرس القديم”، وهم: فوزي غلام من هاتاي سبور التركي، ومهدي زفان من كليرمون الفرنسي، ومحمد فارس من بريشيا الإيطالي، وفاروق شافعي من ضمك السعودي. وأيضا جمال بلعمري من مولودية الجزائر، وعبد القادر بدران من ضمك السعودي، وزملاء لهم تألّقوا في صفوف المنتخب المحلّي.

وبِشأن خطّ الوسط، استنجد النّاخب الوطني بـ “الدبّابة” عدلان قديورة من شباب بلوزداد، وأعاد الاعتبار لِيوسف بلايلي من مولودية الجزائر، كما جلب أمير سعيود من التعاون السعودي، وإبراهيم بن زازة من اتحاد العاصمة. عِلما أن اللاعب الأخير لم يسبق له المشاركة دوليا في كلّ الأصناف من المنتخبات الوطنية.

وبِالنسبة لِخطّ الهجوم، منح بلماضي الفرصة مرّة أخرى وبعد غياب طويل، للعربي هلال سوداني من ماريبور السلوفيني، ورشيد غزال من بشكتاش التركي، وزكريا نعيجي من مولودية الجزائر، مع “الصّفح” عن سعيد بن رحمة من وست هام الإنجليزي، وأندي ديلور من أم صلال القطري.

وفي انتظار تأكيد أو نفي “الفاف” للقائمة الأوّلية، أو حتّى الإعلان عن اللائحة “الأصلية” بِصفة رسمية. يبقى الرّأي العام والجمهور الجزائري مُنهمكا في “تشريح” ما التقطه بِهذا الصّدد.