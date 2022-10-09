تسعة فنادق “5 نجوم” مرشحة لـ”شان” الجزائر

تقترحها السلطات بوهران على المنظمين

تم اقتراح تسع مؤسسات فندقية بوهران لمنظمي بطولة الأمم الإفريقية للاعبي كرة القدم المحليين لاستضافة المنتخبات المشاركة والرسميين خلال هذا الحدث الذي سيقام في الجزائر في بداية العام المقبل، بحسب ما ما علم من المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية.

وأوضح المسؤول الأول عن هذه المديرية بلعباس قايم بن عمر، بأن الفنادق المعنية، وهي مصنفة في فئة الخمس نجوم، تم اقتراحها على الاتحاد الجزائري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي للعبة خلال زيارات سابقة لممثليهما إلى وهران.

وأضاف: “نحن ننتظر رد المنظمين للشروع في الاستعدادات اللازمة من أجل وضع المنتخبات المعنية وكذلك الرسميين في أفضل الظروف الممكنة”.

كما أكد المسؤول نفسه أن عاصمة الغرب الجزائري لديها الآن حظيرة فندقية كبيرة تسمح لها باستضافة أي حدث في مختلف القطاعات.

وشجعت قدرات ولاية وهران في هذا المجال منظمي الطبعة السابعة للبطولة الإفريقية للمحليين، المقررة ما بين 13 جانفي و4 فيفري 2023، إلى تعيين هذه المدينة لاستضافة لقاءات مجموعتين اثنتين بملعب ”ميلود هدفي” الجديد. ويتعلق الأمر بمباريات المجموعة الرابعة المكونة من مالي وأنغولا وموريتانيا بالإضافة إلى تلك الخاصة بالمجموعة الخامسة التي تضم الكاميرون والكونغو والنيجر.

وفضلا عن لقاءات هاتين المجموعتين فإن ملعب 40.000 مقعد بمركب ”ميلود هدفي” سيستضيف أيضا مباراة من الدور ربع نهائي وأخرى لنصف النهائي.

يذكر أن المنتخب الوطني الذي يشارك للمرة الثانية في هذه البطولة سيلعب لقاءاته برسم الدور الأول بملعب براقي الجديد بالجزائر العاصمة، المرتقب استلامه في الأسابيع القليلة المقبلة. وسيواجه ”الخضر” منتخبات ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق لحساب المجموعة الأولى.