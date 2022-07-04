تسقيف سعر النفط الروسي.. أول تعليق من الكرملين

في أول تعليق من موسكو على تصريح لرئيس الوزراء الياباني حول تسقيف سعر النفط الروسي. قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تصريح المسؤول الياباني لن يكون محلّ إجماع بين جميع الدول.

جاء ذلك في سياق ردّ الكرملين على تصريح لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تحدث فيه عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند نصف السعر الحالي.

وقال كيشيدا إنّ “سقف سعر النفط الروسي يمكن أن يحدّد عند نصف السعر الحالي له. مع إنشاء آلية تمنع شراء النفط من روسيا بسعر أعلى من السعر المحدّد”.

وفي ردّه على هذه التصريحات، قال بيسكوف: “تصريح رئيس وزراء اليابان لا يعني أن مثل هذه المعايير يمكن أن تتفق عليها دول أخرى”.

وأضاف:”دعونا ننتظر لفهم الوضع العام، حتى الآن. نحن أمام تصريح واحد. يبقى من دون اتخاذ أي قرارات فعلية”.