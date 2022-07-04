-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

تسقيف سعر النفط الروسي.. أول تعليق من الكرملين

الشروق أونلاين
  • 1406
  • 0
تسقيف سعر النفط الروسي.. أول تعليق من الكرملين
أرشيف
بيسكوف مع بوتين

في أول تعليق من موسكو على تصريح لرئيس الوزراء الياباني حول تسقيف سعر النفط الروسي. قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تصريح المسؤول الياباني لن يكون محلّ إجماع بين جميع الدول.

جاء ذلك في سياق ردّ الكرملين على تصريح لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تحدث فيه عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند نصف السعر الحالي.

وقال كيشيدا إنّ “سقف سعر النفط الروسي يمكن أن يحدّد عند نصف السعر الحالي له. مع إنشاء آلية تمنع شراء النفط من روسيا بسعر أعلى من السعر المحدّد”.

وفي ردّه على هذه التصريحات، قال بيسكوف: “تصريح رئيس وزراء اليابان لا يعني أن مثل هذه المعايير يمكن أن تتفق عليها دول أخرى”.

وأضاف:”دعونا ننتظر لفهم الوضع العام، حتى الآن. نحن أمام تصريح واحد. يبقى من دون اتخاذ أي قرارات فعلية”.

مقالات ذات صلة
فرنسا: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن

فرنسا: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن

غوتيريش يشيد بدور الجزائر في تسوية النزاعات الدولية

غوتيريش يشيد بدور الجزائر في تسوية النزاعات الدولية

صحيفة أمريكية: ترامب بدأ التحضير لإعلان ترشحه لانتخابات 2024

صحيفة أمريكية: ترامب بدأ التحضير لإعلان ترشحه لانتخابات 2024

بيونغ يانغ: “أشياء غريبة” من كوريا الجنوبية وراء تفشّي كورونا

بيونغ يانغ: “أشياء غريبة” من كوريا الجنوبية وراء تفشّي كورونا

مذبحة مليلية.. وزير مغربي سابق يكشف العدد الحقيقي للقتلى (فيديو)

مذبحة مليلية.. وزير مغربي سابق يكشف العدد الحقيقي للقتلى (فيديو)

بلاني: غالبية ضحايا مذبحة مليلية دخلوا المغرب على متن الخطوط الملكية

بلاني: غالبية ضحايا مذبحة مليلية دخلوا المغرب على متن الخطوط الملكية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد