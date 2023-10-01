تسهيلات من الداخلية لمنح التأشيرة السياحية لزوار الجنوب الجزائري

جددت وزارة الداخلية تذكيرها بالترتيبات الجديدة في منح التأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة الجنوب الجزائري.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أنه يمكن للسياح الأجانب الراغبين في زيارة الجنوب عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة الإستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند الوصول إلى المنافذ الحدودية بدل إجراءات التأشيرة العادية.

وأوضحت الوزارة أن الوكالات السياحية المعتمدة تقوم بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب، وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية.

ويستفيد السياح الأجانب المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية، تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها.

كما يستفيد السائح الأجنبي مباشرة عند وصولهم، من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم, وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، يضيف البيان.