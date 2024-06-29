تسوية مئات الملفات.. وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة لـ”الفاف”

نزاعات الأندية واللاعبين والمدربين

سجل المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “بارتياح عملية تنفيذ مخطط تسوية النزاعات (أندية، لاعبون ومدربون)، التي شرع فيها مطلع الموسم الكروي 2023- 2024 والذي سمح بمعالجة عديد الملفات”، حسب ما أفادت به الهيئة الفيدرالية في بيان لها.

وأوضحت الهيئة الفيدرالية، أن هذا العملية سمحت بتسوية مئات الملفات، وعليه، فان الأندية ليس لها أي عذر مستقبلا في أن تضع نفسها في موقف حرج، وكل مخالفة لتعليمات “الفاف” تعرض أوتوماتيكيا الفريق لعقوبات منصوص عليها في القوانين، يمكن أن تصل إلى المنع من الاستقدامات أو خصم النقاط أو حتى النزول إلى القسم الأدنى.

واجتمع المكتب الفيدرالي لـ”الفاف” الموسّع للرابطات الوطنية يوم الأربعاء الماضي 26 جوان بالمركز الفني الوطني بسيد موسى، تحت إشراف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي.

وأشارت “الفاف” إلى أن أندية الرابطة 1 المحترفة “ليس لديها أي قرار منع من الاستقدام صادر عن الاتحادية الدولية لكرة القدم “فيفا” للموسم الكروي 2024- 2025، وهذا يبرز الجهود التي بذلتها الأندية في هذا الشأن”.

ولتمكين المشتكين من الإبلاغ عن أي نزاع، “يعوّل المكتب الفيدرالي على إطلاق، ابتداء من الفاتح جويلية 2024 المنصة الرقمية الجديدةFAF L EGAL، لتحسين مهام الهيئات التشريعية وتسهيل عمل الأندية، اللاعبين والمدربين لإبلاغها مباشرة عبر المنصة الرقمية، بدون الحاجة إلى التنقل إلى الفاف”.

وأخيرا، صادق المكتب الفيدرالي على القانون الجديد لأعوان اللاعبين، طبقا لتوصيات الاتحادية الدولية لكرة القدم، كما صادق أيضا على ترسيم اللجنة الوطنية لتسوية النزاعات، طبقا لتعليمات “الفيفا”.