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الجزائر

تسويق أسماك “التيلابيا” و”الدوراد” بأقل من 1000 دينار في العاصمة

الشروق أونلاين
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تسويق أسماك “التيلابيا” و”الدوراد” بأقل من 1000 دينار في العاصمة
أرشيف
أسماك بأسعار معقولة

شرعت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية يوم الخميس، بالتنسيق مع ولاية الجزائر في عملية البيع الترويجي للأسماك، من المنتج إلى المستهلك، وبأسعار وصفت بالمعقولة.

وحسب بيان للولاية، انطلقت عملية البيع التي تشرف عليها الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، على مستوى نقطتي بيع في ساحة الشهداء، والأقبية مقابل المسمكة.

وستوسّع العملية إلى نقاط بيع أخرى في الأسبوع القادم، بكلّ من سيدي عبد الله، بئر التوتة، باش جراح، الحراش، القبة، وباب الوادي. لتشمل أكبر عدد من بلديات العاصمة.

وتشمل العملية ثلاثة أنواع من المنتجات الصيدية، من مزارع تربية الأسماك. على أن تشمل في وقت لاحق، أنواعا أخرى من الأسماك.

أسعار الأسماك المعروضة في عملية البيع الترويجية:

  • البلطي الأحمر LE TILAPIA ROUGE بسعر: 550 دج.
  • القاجوج الملكي LA DAURADE ROYALE بسعر: 990دج.
  • ذئب البحر LE LOUP DE MER بسعر: 990دج.
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