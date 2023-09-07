-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تشكيلة “الخضر” أمام تنزانيا

علي بهلولي
  • 369
  • 0
تشكيلة “الخضر” أمام تنزانيا
ح.م

كشف النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الخميس، عن التشكيلة الأساسية للاعبيه في مواجهة نظرائهم من تنزانيا.

وظهر أن بلماضي اعتمد على تشكيلة “احتياطية”، حيث ترك العناصر التقليدية في دكّة البدلاء، أمثال رياض محرز وسفيان فغولي ورامي بن سبعيني وبغداد بونجاح وسعيد بن رحمة ويوسف عطال. وقد يكون ذلك بِسبب تأهّل “الخضر” في تاريخ سابق، وأيضا مواجهة منتخب السنيغال بطل إفريقيا بعد 5 أيّام من الآن.

وفي غياب الجناح محرز الذي تُرك احتياطيا، فضّل بلماضي منح شارة القائد للمدافع المُخضرم عيسى ماندي.

مقالات ذات صلة
شكوك حول مشاركة في كأس إفريقيا بكوت ديفوار

شكوك حول مشاركة في كأس إفريقيا بكوت ديفوار

هذا هو اللّباس الرّياضي الجديد لِبطل إفريقيا

هذا هو اللّباس الرّياضي الجديد لِبطل إفريقيا

أوّل مران لِمبولحي ودوخة يفسخ العقد

أوّل مران لِمبولحي ودوخة يفسخ العقد

البطولة تنطلق بِمُقابلتَين مُؤجّلتَين

البطولة تنطلق بِمُقابلتَين مُؤجّلتَين

وفد منتخب تنزانيا يحلّ بِعنابة

وفد منتخب تنزانيا يحلّ بِعنابة

صحيفة فرنسية “تُحرّض” إدارة ران على مُعاقبة غويري

صحيفة فرنسية “تُحرّض” إدارة ران على مُعاقبة غويري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد