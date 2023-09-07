تشكيلة “الخضر” أمام تنزانيا

كشف النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الخميس، عن التشكيلة الأساسية للاعبيه في مواجهة نظرائهم من تنزانيا.

وظهر أن بلماضي اعتمد على تشكيلة “احتياطية”، حيث ترك العناصر التقليدية في دكّة البدلاء، أمثال رياض محرز وسفيان فغولي ورامي بن سبعيني وبغداد بونجاح وسعيد بن رحمة ويوسف عطال. وقد يكون ذلك بِسبب تأهّل “الخضر” في تاريخ سابق، وأيضا مواجهة منتخب السنيغال بطل إفريقيا بعد 5 أيّام من الآن.

وفي غياب الجناح محرز الذي تُرك احتياطيا، فضّل بلماضي منح شارة القائد للمدافع المُخضرم عيسى ماندي.