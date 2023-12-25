-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

تصدير المواد الصيدلانية.. تعليمة هامة من وزارة الصناعة

الشروق أونلاين
  • 32
  • 0
تصدير المواد الصيدلانية.. تعليمة هامة من وزارة الصناعة

قالت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلانية في تعليمة وجهتها للمؤسسات الصيدلانية، إنه يُشرع في تقديم البرامج التقديرية للصادرات لعام 2024 في أجل أقصاه 31 جانفي 2024.

وأكدت الوزراة في بيان لها أنّه في إطار تقييم الوضع المتعلّق بالسياسة الوطنية لترقية الصادرات، يُشرع في تقديم البرامج التقديرية للصادرات لعام 2024 في أجل أقصاه 31 جانفي 2024، عبر البوابة المخصصة للبرنامج التقديري للصادرات المتوفرة على مستوى الموقع الرسمي لوزارة الصناعة الصيدلانية: www.miph.gov.dz/mipform/ppe.

وأضافت الوزارة أن الأمر يتعلق بالبرامج التقديرية لتصدير البضائع (مواد صيدلانية ومستلزمات طبية) والخدمات (بحث تطوير، دراسات عيادية، خبرة، تسويق، برمجيات، نقل…..) وبرامج أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن أي صادرات يتم أخذها بعين الاعتبار في الإجراء المتعلّق بتحديد أسعار الأدوية المصنّعة محلّيا عند خروجها من المصنع PCSU) )، من خلال معدل الاندماج المحدّد وفق التنظيم المعمول به.

كما يعد تقديم البرامج التقديرية للتصدير أمرًا إلزاميًا، بما في ذلك المؤسسات الصيدلانية التي ليس لديها حتى الآن توقعات تصدير لعام 2024، والتي يجب أن تُدخل إشارة “لا شيء” في نموذج برنامج التصدير المتوقع المذكور أعلاه، مع العلم أن التحديثات قد تحدث طوال عام 2024.

مقالات ذات صلة
إطلاق منصة رقمية مخصصة للتمويل التساهمي

إطلاق منصة رقمية مخصصة للتمويل التساهمي

القانون النقدي والمصرفي يعود إلى البرلمان وهذه التفاصيل!

القانون النقدي والمصرفي يعود إلى البرلمان وهذه التفاصيل!

جرارات “دي زاد” وحصادات الجيل الثالث.. فلاحون يختارون “صُنِع في الجزائر”

جرارات “دي زاد” وحصادات الجيل الثالث.. فلاحون يختارون “صُنِع في الجزائر”

رسميا.. إطلاق التمويل التساهمي لفائدة المؤسسات الناشئة

رسميا.. إطلاق التمويل التساهمي لفائدة المؤسسات الناشئة

صيدال وشركة “سيفات” التونسية يبحثان التعاون والشراكة

صيدال وشركة “سيفات” التونسية يبحثان التعاون والشراكة

ارتفاع موارد الصيرفة الإسلامية إلى 80 ألف مليار

ارتفاع موارد الصيرفة الإسلامية إلى 80 ألف مليار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد