تصدير المواد الصيدلانية.. تعليمة هامة من وزارة الصناعة

قالت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلانية في تعليمة وجهتها للمؤسسات الصيدلانية، إنه يُشرع في تقديم البرامج التقديرية للصادرات لعام 2024 في أجل أقصاه 31 جانفي 2024.

وأكدت الوزراة في بيان لها أنّه في إطار تقييم الوضع المتعلّق بالسياسة الوطنية لترقية الصادرات، يُشرع في تقديم البرامج التقديرية للصادرات لعام 2024 في أجل أقصاه 31 جانفي 2024، عبر البوابة المخصصة للبرنامج التقديري للصادرات المتوفرة على مستوى الموقع الرسمي لوزارة الصناعة الصيدلانية: www.miph.gov.dz/mipform/ppe.

وأضافت الوزارة أن الأمر يتعلق بالبرامج التقديرية لتصدير البضائع (مواد صيدلانية ومستلزمات طبية) والخدمات (بحث تطوير، دراسات عيادية، خبرة، تسويق، برمجيات، نقل…..) وبرامج أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن أي صادرات يتم أخذها بعين الاعتبار في الإجراء المتعلّق بتحديد أسعار الأدوية المصنّعة محلّيا عند خروجها من المصنع PCSU) )، من خلال معدل الاندماج المحدّد وفق التنظيم المعمول به.

كما يعد تقديم البرامج التقديرية للتصدير أمرًا إلزاميًا، بما في ذلك المؤسسات الصيدلانية التي ليس لديها حتى الآن توقعات تصدير لعام 2024، والتي يجب أن تُدخل إشارة “لا شيء” في نموذج برنامج التصدير المتوقع المذكور أعلاه، مع العلم أن التحديثات قد تحدث طوال عام 2024.