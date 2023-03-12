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رياضة

بالفيديو.. تصرف غير رياضي من مبابي تجاه بلقبلة يثير جدلا كبيرا

عمر سلامي
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بالفيديو.. تصرف غير رياضي من مبابي تجاه بلقبلة يثير جدلا كبيرا
ح.م
مبابي وبلقبلة

أثار تصرف نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، تجاه الدولي الجزائري هاريس بلقبلة الجدل، في المباراة التي انتهت بفوز النادي الباريسي على بريست، بهدفين مقابل هدف واحد.

وأشارت شبكة RMC سبورت الفرنسية إلى أنه في الدقيقة 85 كان اللاعب الجزائري يحاول الإمساك بقدم مبابي، لكن بلقبلة سقط على الأرض، وبعدها ركله مبابي بكل وضوح.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن الحكم تغاضى عن طرد نجم سان جيرمان، ليسجل بعدها بـ3دقائق هدف فوز فريقه في وقت قاتل.

وقال بيير ليس ميلو، لاعب بريست عقب اللقاء لقناة “كانال بلوس: “لا أريد إثارة ضجة، لكن ركلة مبابي كانت واضحة للغاية، والحكم قال لي لم تكن قوية بالشكل الكافي”.

وأضاف: “أود أن أعرف ما إذا كان سيتم فرض نفس العقوبة على جميع اللاعبين، لا أريد أن أثير جدلاً”.

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