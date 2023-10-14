تصفيات كاس آسيا والمونديال.. المنتخب الفلسطيني يسعى لاستقبال منافسيه بالجزائر

أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، جبريل الرجوب، أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يسعى لاستقبال منافسيه في تصفيات كأس آسيا والمونديال، بالجزائر.

وقال الرجوب في حوار لإذاعة الجزائر الدولية أنه تم إرسال طلب للاتحاد الجزائري لكرة القدم، في انتظار الحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي والفيفا.

وعن تضامن اللاعبين الجزائريين مع الشعب الفلسطيني، أضاف الرجوب: “ما عبر عنه اللاعبون الجزائريون رسالة إيجابية مقدرة عند كل الفلسطينيين”.