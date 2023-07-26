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رياضة

تصفيات مونديال 2026 .. فيفا يتولى إدارة حقوق البث التلفزيوني للمنتخبات الإفريقية

عمر سلامي
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تصفيات مونديال 2026 .. فيفا يتولى إدارة حقوق البث التلفزيوني للمنتخبات الإفريقية
أرشيف
مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، توليه إدارة حقوق البث التلفزيوني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح “فيفا”، في بيان له على موقعه الرسمي، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحادات الوطنية الـ 54 التابعة لـ”كاف”، لتولي إدارة حقوق البث التلفزيوني والوسائط المتعددة لجميع مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وأضاف فيفا في بيانه أن الاتفاق ينص على أن جميع الأرباح ستوزع على جميع الاتحادات الوطنية الـ 54 الأعضاء في “كاف”.

وتابع: “هذا النموذج المركزي لبيع حقوق البث يهدف إلى تحقيق أفضل تغطية وانتشار للمباريات وتحقيق أقصى قدر من الإيرادات التي ستعود بالنفع على جميع الاتحادات الوطنية في القارة الإفريقية”.

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