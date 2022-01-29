تصنيف دولي: شوربة فريك الجزائرية ضمن أشهر الأطباق

صنف تقرير حديث لشبكة “سي ان ان” عن أفضل 20 نوعا من الحساء في العالم، “شوربة فريك” الجزائرية في المرتبة السادسة عالميا.

وقالت سي إن إن في مقالها إن شوربة فريك تتميز بمكوناتها من القمح القاسي، الذي يتم حصاده بينما يكون أخضر، ويتم طبخه مع مرق الطماطم والتوابل العطرية، وتمتزج نكهتها ب الدجاج أو اللحم البقري أو لحم الضأن، ويتم تقديمه مع الليمون وقطعة من كسرة.

ووفقا للتقرير احتل حساء بانغا النيجيري المرتبة الأولى في ترتيب أفضل 20 نوعًا من الحساء في العالم.

وتحضر شوربة بانغا من ثمار النخيل والبندق وتشكيلة من البهارات ومجموعة متنوعة من اللحوم والأسماك.

كما احتلت شوربة فو (فيتنام) المرتبة الثانية في العالم، وهي عبارة عن حساء مصنوع من عظم مكسو باللحم البقري المغلي لثماني ساعات.

أما شوربة بورتش الأوكرانية، فقد احتلت المرتبة الثالثة عالميا. هذا الحساء الحامض، الشائع في أوروبا الشرقية وشمال آسيا، مصنوع بشكل أساسي من جذر الشمندر، مما يمنح الطبق لونه الأحمر المميز.

أما المرتبة الرابعة، فعادت لحساء بولابيسي الفرنسي وهو عبارة عن حساء سمك تقليدي نشأ في مدينة مرسيليا الساحلية.

كما عادت المرتبة الخامسة لحساء كالدو فيردي البرتغالي. ويشتمل هذا “الحساء الأخضر” المغذي على خضار الكرنب والبطاطس وزيت الزيتون، والفلفل الأسود والملح والثوم والبصل، ويُضاف إليه أحيانًا النقانق.

كما جاء في المرتبة السابعة حساء تشوبي دي كامارونيس لدولة بيرو، وهو عبارة عن حساء يتكون من الجمبري والبيض والأرز والحليب المبخر. وكذلك البطاطس وقطع الذرة.

أما المرتبة الثامنة فعادت لحساء غازباتشو الإسباني، وهو حساء بارد معروف في جميع أنحاء العالم، يتكون هذا الحساء من الخضار النيئة المخلوطة وغالبًا ما يتم الاستمتاع به خلال فصل الصيف الحار.

كما عادت المرتبة التاسعة لحساء الفول السوداني لغرب أفريقيا، وهو طبق أساسي مصنوع من الفول السوداني ومكونات أخرى مختلفة.

المرتبة العاشرة عادت لحساء جامبو الأمريكي، المصنوع من نكهة قوية ولحوم أو محار والكرفس والفلفل والبصل.