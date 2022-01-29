-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأحوال الجوية: رياح قوية وزوابع رملية عبر عدة ولايات
منوعات

تصنيف دولي: شوربة فريك الجزائرية ضمن أشهر الأطباق

الشروق أونلاين
  • 439
  • 0
تصنيف دولي: شوربة فريك الجزائرية ضمن أشهر الأطباق

صنف تقرير حديث لشبكة “سي ان ان” عن أفضل 20 نوعا من الحساء في العالم، “شوربة فريك” الجزائرية في المرتبة السادسة عالميا.

وقالت سي إن إن في مقالها إن  شوربة فريك تتميز بمكوناتها من القمح القاسي، الذي يتم حصاده بينما يكون أخضر، ويتم طبخه مع مرق الطماطم والتوابل العطرية، وتمتزج نكهتها ب الدجاج أو اللحم البقري أو لحم الضأن، ويتم تقديمه مع الليمون وقطعة من كسرة.

ووفقا للتقرير احتل حساء بانغا النيجيري المرتبة الأولى في ترتيب أفضل 20 نوعًا من الحساء في العالم.

وتحضر شوربة بانغا من ثمار النخيل والبندق وتشكيلة من البهارات ومجموعة متنوعة من اللحوم والأسماك.

كما احتلت شوربة فو (فيتنام) المرتبة الثانية في العالم، وهي عبارة عن حساء مصنوع من عظم مكسو باللحم البقري المغلي لثماني ساعات.

أما شوربة بورتش الأوكرانية، فقد احتلت المرتبة الثالثة عالميا. هذا الحساء الحامض، الشائع في أوروبا الشرقية وشمال آسيا، مصنوع بشكل أساسي من جذر الشمندر، مما يمنح الطبق لونه الأحمر المميز.

أما المرتبة الرابعة، فعادت لحساء بولابيسي الفرنسي وهو عبارة عن حساء سمك تقليدي نشأ في مدينة مرسيليا الساحلية.

كما عادت المرتبة الخامسة لحساء كالدو فيردي البرتغالي. ويشتمل هذا “الحساء الأخضر” المغذي على خضار الكرنب والبطاطس وزيت الزيتون، والفلفل الأسود والملح والثوم والبصل، ويُضاف إليه أحيانًا النقانق.

كما جاء في المرتبة السابعة حساء تشوبي دي كامارونيس لدولة بيرو، وهو عبارة عن حساء يتكون من الجمبري والبيض والأرز والحليب المبخر. وكذلك البطاطس وقطع الذرة.

أما المرتبة الثامنة فعادت لحساء غازباتشو الإسباني، وهو حساء بارد معروف في جميع أنحاء العالم، يتكون هذا الحساء من الخضار النيئة المخلوطة وغالبًا ما يتم الاستمتاع به خلال فصل الصيف الحار.

كما عادت المرتبة التاسعة لحساء الفول السوداني لغرب أفريقيا، وهو طبق أساسي مصنوع من الفول السوداني ومكونات أخرى مختلفة.

المرتبة العاشرة عادت لحساء جامبو الأمريكي، المصنوع من نكهة قوية ولحوم أو محار والكرفس والفلفل والبصل.

مقالات ذات صلة
هذا هو ترتيب الجزائريين عربيا في مجال إتقان الإنجليزية

هذا هو ترتيب الجزائريين عربيا في مجال إتقان الإنجليزية

ربراب ورئيس حكومة المغرب ضمن قائمة الأثرياء العرب والأفارقة

ربراب ورئيس حكومة المغرب ضمن قائمة الأثرياء العرب والأفارقة

إعلامي عربي: لا بُدّ من بعض “النيف” الجزائري لهذه الأمة  

إعلامي عربي: لا بُدّ من بعض “النيف” الجزائري لهذه الأمة  

ملف عضوية إسرائيل على أجندة قمة القادة الأفارقة

ملف عضوية إسرائيل على أجندة قمة القادة الأفارقة

نحو إعادة فتح المركز الثقافي الجزائري في القاهرة

نحو إعادة فتح المركز الثقافي الجزائري في القاهرة

انتقادات لمعايير اختيار 600 عنوان في القاهرة ومثقفون يتهمون الوزارة بالإقصاء

انتقادات لمعايير اختيار 600 عنوان في القاهرة ومثقفون يتهمون الوزارة بالإقصاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد