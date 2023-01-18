تضامن كبير مع ماجر بعد صافرات الاستهجان

عبرت العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم الكبير من أسطورة كرة القدم الجزائر، بعد استهدافه بصافرات استهجان خلال مباراة الجزائر وإثيوبيا.

وطالب الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر حسابه على “فايسبوك”، باحترام رقم 11، وأرفق المنشور، بصورة لرابح ماجر بالألوان الوطنية.

وعلّق مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة على حادثة التصفير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء، حيث طالب من الأنصار أن يتحلوا بالايجابية، واحترام وعدم نكران جميل أساطير كرة القدم الجزائرية.

ومن جهته أبدى هداف المنتخب الوطني إسلام سليماني تضامنه مع ماجر، وكتب المهاجم سليماني عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “الحقيقيون يعرفون أنك أسطورتنا. شيء من الاحترام”.

وأرفق سليماني منشوره بصورة للهدف الذي سجله ماجر مع نادي بورتو أمام بايرن ميونيخ الألماني، في نهائي رابطة أبطال أوروبا، سنة 1987.

كما عبر الدولي الجزائري آدم زرقان عن تعاطفه مع ماجر، بمنشور كتب فيه كلمة “أسطورة” أمام صورة النجم الجزائري السابق، بألوان المنتخب الوطني.

واستغل لاعب المنتخب المحلي مزيان، الفرصة بعد اللقاء، في المنطقة المختلطة للتعاطف مع أسطورة الكرة الجزائرية، حيث قال في تصريحات للإعلاميين: ” حرام أن يتم التصفير على ماجر”.

وأبدى الكثير من الإعلاميين تضامنهم وتعاطفهم مع رابح ماجر، وفي مقدمتهم المعلق الرياضي في قنوات “بين سبورت” حفيظ دراجي.

وكتب حفيظ دراجي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”: ” الجزائري رابح ماجر الإنسان، واللاعب الدولي رابح ماجر الأسطورة، يستحق منا كل الاحترام والتقدير ، وليس التنمر والتصفير كما حدث اليوم ..”.

وأضاف: “على الأجيال الصاعدة الشغوفة بالكرة، والعاشقة لمنتخبها، والمحبة لوطنها، أن تحب بعضها البعض، و تتحلى بالأخلاق الحميدة، وتكبر على الافتخار بكل رموزها التي ساهمت في صنع مجد الجزائر في كل المجالات”.

وأطلقت جماهير بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، صافرات استهجان على رابح ماجر، الذي حضر لمتابعة مباراة الجزائر وإثيوبيا، وهي الحادثة التي أثرت كثيرا في نفسية الأسطورة الجزائرية.

وخرج رابح ماجر من ملعب براقي وهو في غاية التأثر، وامتنع عن الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.

وتهاطلت عبارات التضامن والمساندة لرابح ماجر، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا باحترام الأسطورة الجزائرية، في حين علّق البعض، أن نجم مثل رابح ماجر، ينبغي استغلاله في الترويج للبطولات التي تحتضنها الجزائر، وليس التصفير عليه.