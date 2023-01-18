تضامن كبير مع ماجر بعد صافرات الاستهجان
عبرت العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم الكبير من أسطورة كرة القدم الجزائر، بعد استهدافه بصافرات استهجان خلال مباراة الجزائر وإثيوبيا.
وطالب الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر حسابه على “فايسبوك”، باحترام رقم 11، وأرفق المنشور، بصورة لرابح ماجر بالألوان الوطنية.
وعلّق مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة على حادثة التصفير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء، حيث طالب من الأنصار أن يتحلوا بالايجابية، واحترام وعدم نكران جميل أساطير كرة القدم الجزائرية.
ومن جهته أبدى هداف المنتخب الوطني إسلام سليماني تضامنه مع ماجر، وكتب المهاجم سليماني عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “الحقيقيون يعرفون أنك أسطورتنا. شيء من الاحترام”.
وأرفق سليماني منشوره بصورة للهدف الذي سجله ماجر مع نادي بورتو أمام بايرن ميونيخ الألماني، في نهائي رابطة أبطال أوروبا، سنة 1987.
كما عبر الدولي الجزائري آدم زرقان عن تعاطفه مع ماجر، بمنشور كتب فيه كلمة “أسطورة” أمام صورة النجم الجزائري السابق، بألوان المنتخب الوطني.
واستغل لاعب المنتخب المحلي مزيان، الفرصة بعد اللقاء، في المنطقة المختلطة للتعاطف مع أسطورة الكرة الجزائرية، حيث قال في تصريحات للإعلاميين: ” حرام أن يتم التصفير على ماجر”.
الجزائري رابح ماجر الإنسان، واللاعب الأسطورة، يستحق كل الاحترام والتقدير ، وليس التنمر والتصفير كما حدث اليوم.
على الأجيال الصاعدة الشغوفة بالكرة، والعاشقة للمنتخب، والمحبة للوطن، أن تتحلى بالأخلاق الحميدة، و تكبر على الافتخار برموزها التي ساهمت في صنع مجد الجزائر في كل المجالات pic.twitter.com/pdH9MkpNt1
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 17, 2023
وأبدى الكثير من الإعلاميين تضامنهم وتعاطفهم مع رابح ماجر، وفي مقدمتهم المعلق الرياضي في قنوات “بين سبورت” حفيظ دراجي.
وكتب حفيظ دراجي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”: ” الجزائري رابح ماجر الإنسان، واللاعب الدولي رابح ماجر الأسطورة، يستحق منا كل الاحترام والتقدير ، وليس التنمر والتصفير كما حدث اليوم ..”.
وأضاف: “على الأجيال الصاعدة الشغوفة بالكرة، والعاشقة لمنتخبها، والمحبة لوطنها، أن تحب بعضها البعض، و تتحلى بالأخلاق الحميدة، وتكبر على الافتخار بكل رموزها التي ساهمت في صنع مجد الجزائر في كل المجالات”.
رابح #ماجر يستحق الاحترام والتقدير..
ويستحق أيضا التصفيق لا التصفير!
اخفاقه كمدرب،تصريحاته السابقة واللاحقة.. كل ما حدث له وما قد يحدث، لن يمسّ بتاريخ هذا الرجل كرويا، وبماضيه المشرّف في صناعة مجد الكرة الجزائرية!
ما تعرض له اليوم في ملعب مانديلا لا يشرّف الجزائر ولا الجزائريين! pic.twitter.com/kzzn4aK2Fu
— kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) January 17, 2023
وأطلقت جماهير بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، صافرات استهجان على رابح ماجر، الذي حضر لمتابعة مباراة الجزائر وإثيوبيا، وهي الحادثة التي أثرت كثيرا في نفسية الأسطورة الجزائرية.
وخرج رابح ماجر من ملعب براقي وهو في غاية التأثر، وامتنع عن الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.
رغم مروره السيء كمدرب للمنتخب الوطني لكن يبقى رابح ماجر أسطورة المنتخب الوطني الجزائري كلاعب و من قام بالتصفير عليه لم يشاهد و لا يعرف تاريخ لاعب النصرية السابق، يكفي أن هدف بالعقب يحمل إسمه مهما كان مسجل الهدف. pic.twitter.com/3zHOEBs5tF
— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) January 17, 2023
وتهاطلت عبارات التضامن والمساندة لرابح ماجر، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا باحترام الأسطورة الجزائرية، في حين علّق البعض، أن نجم مثل رابح ماجر، ينبغي استغلاله في الترويج للبطولات التي تحتضنها الجزائر، وليس التصفير عليه.
🔴 حملة تضامنية من جمهور #عنابة مع الأسطورة #رابح_ماجر و مطالب بإحضاره لملعب 19 ماي 1956 غذا إن أمكن من أجل تكريمه ..
🔴 الجمهور يفكر كذلك في الهتاف بإسمه خلال مباريات الغذ .. لرد الإعتبار له بعد تعرضه لصافرات الإستهجان pic.twitter.com/iZuViK4WQ0
— خنفر زاوي 🇩🇿 🇩🇿 (@KKhnfr) January 17, 2023