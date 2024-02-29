تطابق تامّ في وجهات النظر بين الجزائر وموزمبيق

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، تطابق وجهات النظر بين الجزائر وموزمبيق حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. لاسيما القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

جاء هذا في تصريح صحفي مشترك للرئيس تبون، مع نظيره الموزمبيقي فيليب خاسينتو نيوسي، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر.

وقال الرئيس الجزائري في تصريحه إن “البلدين، وباعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة، لديهما تطابق تام في الرؤي والمواقف حول مجمل القضايا، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية”.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه تبادل مع الرئيس نيوسي:

وجهات النظر حول العديد من المستجدات الدولية والقارية. خاصة الوضع في منطقة الساحل والبحيرات الكبرى، والتطورات الخطيرة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط. والمجازر اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع الرئيس في هذا السياق: “جددنا دعمنا المطلق لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

“وبخصوص قضية الصحراء الغربية، باعتبارها آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، تم تأكيد أهمية إيجاد حلّ عادل ودائم، يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره”، يضيف الرئيس تبون.