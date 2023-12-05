تطورات جديدة في عنصرية المدرب السابق لنادي نيس الفرنسي

غالتييه العنصري: "عطال وبوداوي... قذرون"

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن تطورات جديدة في قضية اتهام المدرب السابق لنادي نيس الفرنسي، كريستوفر غالتييه بالعنصرية، تجاه لاعبيه المسلمين في نادي نيس، بعدما كشف طاقم إدارة ولاعب نادي نيس للمحققين أن المدرب العنصري كان يتعامل معهم بنوع من الحقد والكراهية.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير عبر موقعها الرسمي، أن المدير الرياضي السابق لنيس جوليان فورنييه، اعترف بأن غالتييه ندم على وجود لاعبين سود ومسلمين ضمن تعداد فريقه، ومعبرا عن كره شديد له، فيما تحدث مساعد المدرب فيريدريك جيوريا، أن المدرب غالتييه قال له بعد تعاقد نيس مع اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي في جانفي 2022: ”مسلم آخر، لا أريده كفى لدينا الكثير منهم، وأضاف جيوريا، في تصريحاته للمحققين، أن كريستوف غالتييه وصف لاعبي المنتخب الوطني يوسف عطال وهشام بوداوي بـ”الرجال القذرين”.

وأكدت “ليكيب” في تقريرها، أن سبب مشاكل المدرب غالتييه مع لاعبيه المسلمين في نيس هي صومهم رمضان، فيما وصف لاعب أسود البشرة بعبارات عنصرية وشبهه بالقرد بالقول عنه عبارة “كينغ كونغ”، وأضاف التقرير أن غالتييه كان يخطط للتخلص من عطال، بوداوي وتوديبو، بعدما رفض اقتراح مساعده جوليان فورنييه باستقدام لاعب تركي، لكن غالتييه قال له: “جوليان، أنت مازلت لا تفهم، لا أريد المزيد من السود أو العرب”.

ومن جانبه، كشف جان كلير توديبو مدافع نيس، للمحققين أنه تعرض لضغوط من أجل الإفطار في رمضان. حتى إن غالتييه وصفه بـ”السلفي” و”المتطرف”.

تعامل غالتييه العنصري مع اللاعبين المسلمين والأفارقة، جاء ليؤكد التوجه الإيديولوجي للعديد من المدربين الفرنسيين، والضغوطات الكبيرة التي يعيشها اللاعبون الجزائريون في فرنسا، والتي تتأكد من يوم لآخر أن اختيارهم للعب في فرنسا، كان بسبب مساومات، خاصة في حالة نبيل فقير الذي اختار الجزائر، قبل أن يغير قراره بسبب ضغوطات كبيرة، بالإضافة إلى ما عاناه أفضل مهاجم في العشرية الأخيرة كريم بن زيمة والذي لم يسلم هو الأخر من كل تعابير العنصرية والحقد لكل ما هو مسلم جزائري، رفقة نجم السيتي السابق سمير ناصري، والذي حرم من اللعب في الديوك رغم تألقه في تلك الفترة.

وينتظر الشارع الرياضي القرارات التي ستصدر عن القضاء الفرنسي، بعد ما عاناه يوسف عطال بسبب منشور له على “انستغرام”، وهي نفس الحالة التي قام بها المدرب غالتييه، من خلال الدعوة إلى التفرقة والعنصرية، وهو ما يحاربه القضاء الفرنسي بتحفظ، رغم تواجد كل الأدلة حول المدرب العنصري.