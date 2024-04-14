تطورات جديدة في قضية بلماضي

أكدت تقارير إعلامية أن المدرب السابق للمنتخب الوطني جمال بلماضي باشر الإجراءات من أجل تقديم شكوى لدى “الفيفا”، بعد استغناء الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن خدماته.

وحسب موقع “وين وين” القطري فإن جمال بلماضي ، قرّر اللجوء إلى الطرق القانونية عبر مباشرة إجراءات شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم لدى الاتحاد الدولي للعبة.

وأضاف ذات الموقع استنادا إلى مصادره أن “بلماضي سافر قبيل نهاية شهر رمضان الماضي إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتقى عددًا من المستشارين القانونيين لبحث تفاصيل قضيته مع الاتحاد الجزائري، استعدادًا لتقديم شكوى رسمية لدى الفيفا”.

ولم يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكل رسمي عن فسخ عقد بلماضي، واكتفى في بياناته الرسمية بالتأكيد على أنه لم يعد مدربا للمنتخب، قبل أن يتعاقد الاتحاد بعدها مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.