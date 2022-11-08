تطوير البنية التحتية وأنظمة الرقمنة لتعزيز قدرات التصدير بميناء الجزائر

أضحى يستجيب للمعايير الدولية وينافس موانئ العالم

كشف الرئيس التنفيذي لفرع موانئ دبي العالمية في الجزائر، سمير بوماتي، أن ميناء الجزائر يطمح إلى رفع حجم الحاويات المصدرة للخارج إلى 10 بالمائة، خلال السنتين القادمتين، حيث يقدر حاليا بـ 4.5 بالمائة، وهذا عقب استكمال أشغال العصرنة والتحديث التي مست محطة الحاويات، حيث استثمرت موانئ دبي العالمية أكثر من 114 مليون دولار أمريكي لتحديث البنية التحتية والمعدات والأنظمة الرقمية في محطة الحاويات منذ توقيع اتفاقية امتياز لتشغيل الميناء في سنة 2009.

وقال سمير بوماتي، على هامش زيارة نظمت لممثلي وسائل الإعلام إلى ميناء الجزائر، إن التحسينات الجديدة تعزز الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الميناء وتقلص وقت الانتظار لرسو السفن على الأرصفة، كما تضيف خدمات لوجستية جديدة، حيث يشكل ميناء الجزائر نقطة ربط تجارية رئيسية بين شمال إفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر المتوسط.

وقد عززت هذه الاستثمارات – حسب المتحدث- القدرة الاستيعابية لمحطة الحاويات التي شهدت ارتفاعا في حجم المناولة من 250 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدما إلى 755 ألف حاوية من نفس القياس سنويا، كما ساهمت أيضا في تقليل وقت الانتظار لرسو السفن على أرصفة الميناء لتصل إلى أقل من يوم واحد للسفن الصغيرة حاليا، بعد أن كانت تحتاج إلى 10 أيام حتى تتمكن من الرسو في سنة 2009.

وأضاف الرئيس التنفيذي لفرع موانئ دبي العالمية في الجزائر، أن الميناء يستوعب حاليا السفن التي تصل حمولتا إلى 2000 حاوية نمطية قياس 20 قدما، مع خفض متوسط وقت الانتظار لرسو السفن الكبيرة بنسبة 50 بالمائة، ويعد الميناء أول محطة حاويات في الجزائر تمتلك نظام تغطية كاملة للمراقبة بالكاميرات، مشيرا إلى أن التحسينات التي شهدها الميناء سمحت برفع الصادرات المحلية غير النفطية من 105 بالمائة إلى 4 بالمائة هذا العام، حيث تقدم “موانئ دبي العالمية الجزائر” حاليا لولا شاملة للخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، تشمل فحص الحاويات ونظام المسح الضوئي وحساب وزن الحاويات والتسليم ومناولة البضائع التي لا يمكن تحميلها في حاويات شحن سداسية الجوانب بسبب حجمها الضخم، إضافة إلى مراقبة الحاويات المبردة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن استخدام المعدات الجديدة في العمليات التشغيلية للميناء تسمح بالعمل بشكل أفضل، وستواصل الشركة توسيع محطة الحاويات من اجل تعزيز طاقة التصدير وستركز الاستثمارات المستقبلية في محطة الحاويات على رقمنة العمليات والحصول عل اعتماد الايزو وزيادة استهلاك الطاقة الخضراء، إضافة إلى تطوير الشراكات في مجال الخدمات اللوجستية بما يتماشى مع رؤية السلطات العمومية والتشريعات التنظيمية لتعزيز هذا القطاع.

وللإشارة فان موانئ دبي العالمية بالجزائر، تعد أول محطة حاويات في الجزائر تحقق حصة سوقية نسبتها 26 بالمائة سنة 2021 ولديها حصة سوقية بنسبة 58 بالمائة من حجم مناولة الحاويات في ميناء الجزائر في سنة 2022.