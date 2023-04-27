تعاون في مجال الكهرباء بين الجزائر وسوريا

بحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم الخميس، مع وزيــر النفـط والثـروة المعدنية السورية فراس حسن قدور، سبل تعزيز فرص التعاون والاستثمار الطاقوي والمنجمي بين الجزائر وسوريا.

وتحادث عرقاب مع نظيره السوري بمقر الوزارة، حول فرص التعاون والاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تبادل الخبرات والتكوين بين سوناطراك والشركات السورية في قطاع المحروقات.

وتطّرق الطرفان إلى فرص التعاون والاستثمار أيضا في مجال مجال إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، وكذا الصيانة والتكوين وتبادل الخبرات بين سونلغاز وشركة الكهرباء السورية.

كما تم تحديد فرص التعاون الموجودة في مجال تسويق النفط والمنتجات البترولية، وكذا في مجال التعاون وتبادل الخبرات في القطاع المنجمي، لاسيما استكشاف واستغلال الموارد المنجمية.

وأعرب الوزيران عن “الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”، حسب بيان الوزارة.

وأشار ذات البيّان أنه “سيكون لوزير النفط والثروة المعدنية السوري والوفد المرافق له، خلال هذه الزيارة، لقاءات مع مسؤولي مجمعات سوناطراك وسونلغاز ومناجم الجزائر، وزيارة بعض المنشآت الطاقوية”.