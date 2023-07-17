تعرف على المتفوقين الثلاثة الأوائل في شهادة البكالوريا

أفصح وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، عن أسماء التلاميذ الذين تحصلوا على المراتب الثلاثة الأول في شهادة البكالوريا.

وفي ندوة صحفية، قال الوزير أن الرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا لهذه السنة، عادت للتلميذ بن قداش محمد الأحمين الذي حصل على معدل 19.5، وهو متمدرس في شعبة علوم تجريبية بثانوية العقيد علي تونسي بغليزان.

أما الرتبة الثانية، فكانت من نصيب التلميذ دعاشي أسامة بمعدل 19.32 في شعبة علوم تجريبية وهو متمدرس بثانوية محمد شريف أمقران، بتيزي نبشار بولاية سطيف.

المرتبة الثالثة وطنيا، عادت للتلميذة هلال ايمان فاطمة الزهراء بمعدل 19.32 كذلك، وفي شعبة علوم تجريبية ومتمدرسة بثانوية عبد المومن ولاية سعيدة.