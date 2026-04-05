تعرّف على مخاطر لعبة الترامبولين على الأطفال!

رغم أن الترامبولين تبدو لعبة بريئة وممتعة للأطفال، إلا أن الدراسات الطبية تكشف أنها قد تخفي مخاطر حقيقية تصل إلى الكسور والإصابات الخطيرة.

أظهرت دراسة منشورة سنة 2022 في مجلة علمية متخصصة في جراحة العظام للأطفال أن إصابات الترامبولين أصبحت مشكلة صحية متزايدة بين الأطفال، خاصة مع انتشار استخدامها في المنازل، وفقا لموقع pubmed.

لماذا يقلق أطباء الأطفال؟

تشير الدراسات إلى أن أكثر من 800 ألف طفل أُصيبوا بسبب الترامبولين بين عامي 2009 و2018.

ورغم أن بعض الإصابات تكون بسيطة مثل الكدمات، إلا أن الأطباء يشاهدون كثيرا:

ـ كسور في العظام.

ـ التواءات.

ـ إصابات نتيجة السقوط من الترامبولين أو عليه.

وقد تبدو هذه الإصابات غير خطيرة، لكنها قد تؤدي إلى:

ـ عمليات جراحية.

ـ شلل.

ـ إصابات تهدد الحياة.

ـ تلف في الأعصاب على المدى الطويل.

كيف يُصاب الأطفال؟

رغم أن بعض الإصابات خفيفة، إلا أن آلاف الحالات سنويا تكون خطيرة، وتشمل:

ـ إصابات في الذراعين والساقين.

ـ إصابات في الترقوة والظهر والرقبة.

كما أن الارتجاج الدماغي شائع، وقد يسبب:

ـ صداع.

ـ دوخة.

ـ غثيان.

ـ مشاكل في النوم والتركيز والدراسة.

تحدث الإصابات غالبا عندما:

ـ يكون الطفل الأصغر بين من يقفزون.

ـ يحدث تصادم بين الأطفال.

ـ يهبط الطفل بشكل خاطئ.

ـ يسقط خارج الترامبولين.

ـ يحدث ما يسمى بـ “القفزة المزدوجة”.

ـ يجرب الطفل حركات خطيرة مثل الشقلبات.

يسقط على النوابض أو الإطار، بحسب موقع healthychildren.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

ـ الأطفال دون 6 سنوات (الأكثر عرضة للكسور والخلوع).

ـ الأطفال الصغار مقارنة بالكبار.

ـ الأطفال الذين يقفزون مع آخرين في نفس الوقت.

ولهذا يوصي الأطباء:

ـ بالسماح لشخص واحد فقط بالقفز في كل مرة.

ـ مفاهيم خاطئة عن الأمان.

يعتقد بعض الآباء أن:

ـ وجود شبكة حماية.

ـ أو وسائد مبطنة.

يجعل الترامبولين آمنا، لكن الحقيقة:

هذه الوسائل قد تعطي إحساسا زائفا بالأمان

لأن كثيرا من الإصابات تحدث أثناء القفز نفسه، وليس فقط عند السقوط خارج الترامبولين، وفقا لموقع edition.cnn.

كيف نجعل الترامبولين أكثر أمانا؟

ـ وضع الترامبولين على أرض مستوية.

ـ شراء ترامبولين عالي الجودة.

ـ التأكد من عدم وجود تمزقات أو ثقوب.

ـ فحص الإطار والتأكد من ثباته.

ـ استبدال الأجزاء التالفة فورا.

ـ الانتباه للصدأ أو التآكل.

ملاحظة: وجود شبكة حماية لا يمنع كل الإصابات، لأن الكثير منها يحدث أثناء القفز نفسه، بحسب موقع webmd.