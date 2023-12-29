تعرّف على 10 فوائد صحية للتعرض للبرد

تُعد درجات الحرارة المنخفضة وقتا مناسبا للاستفادة من فوائد صحية ليست متاحة على طول العام، وهو ما يدحض المعتقدات السائدة حول فصل الشتاء.

وتشير الأبحاث إلى أن درجات الحرارة الباردة يمكن أن تسرّع من حرق الدهون، وتحسين نوعية النوم والشهية، وتعديل الحالة المزاجية.

في هذا المقال، سنتطرق إلى 10 فوائد صحية للتعرض للبرد:

تحسين نوعية النوم

وجدت الدراسات أن النوم في بيئة معتدلة البرودة يمكن أن يحسن نوعية النوم ويساعد على تنظيم إيقاعات الساعة البيولوجية.

تحسين الوظيفة الإدراكية

كشفت دراسة من جامعة ستانفورد أن الأشخاص الذين يقومون ببعض المهام الإدراكية، مثل اتخاذ القرارات، يبقون هادئين، مع مزيد من التحكم عند انخفاض الحرارة.

زيادة معدل الأيض

التعرض للبرد يمكن أن يزيد من إنفاق الطاقة عن طريق تنشيط أفضل التقنيات المتاحة، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وزيادة معدل الأيض.

زيادة حرق الدهون

التعرض لدرجات الحرارة الباردة يمكن أن يزيد من مستويات الأديبونيكتين، وهو البروتين الذي يزيد من حرق الدهون.

التحكم في نسبة السكر في الدم

ينظر الباحثون إلى التعرض للبرد كأداة لمكافحة مرض السكري من النوع الثاني، وذلك بفضل تأثيره المحتمل على حساسية الأنسولين والصحة الأيضية.

بمعنى آخر، قد لا يكون للتعرض للبرد تأثير مضاد للسمنة فحسب، بل قد يكون له أيضا تأثير مضاد لمرض السكري.

تقليل الالتهاب والألم

يُعد الغمر في الماء البارد علاجا شائعا للتعافي بعد التمرين أو النشاط لأنه يُعتقد أنه يقلل من إرهاق العضلات وألمها.

ومع ذلك، فإن نتائج العلاج البارد على آلام العضلات مختلطة، في حين أظهرت بعض الدراسات أنه يمكن أن يقلل من الألم المرتبط بالتمرين.

تحسين المزاج

في إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن 15 جلسة علاج بالتبريد لكامل الجسم أدت إلى انخفاض كبير في درجات الاكتئاب والقلق لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات الاكتئاب والقلق.

زيادة اليقظة والتركيز

لا يوجد جدل في أن الاستحمام البارد يمكن أن يوقظك أنت وجسمك، مما يعزز حالة اليقظة العالية.

كما يحفز البرد التنفس العميق، مما يساعد على زيادة الأوكسجين في أنسجة الجسم.

تعزيز المرونة

التعرض للبرد يمكن أن يعزز مرونتك ويساعدك على البقاء هادئا في المواقف العصيبة الأخرى.

ومن خلال دمج التعرض للبرد بانتظام في روتينك، فمن المرجح أن تجني فوائد زيادة قوة الإرادة.

تحسين قوة الدماغ

أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي معتدل أظهروا تحسينات في اختبارات الذاكرة بعد العلاج بالتبريد لكامل الجسم.