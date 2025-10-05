تعزيز التعاون الجزائري–العُماني في البتروكيمياء وتسويق الطاقة

بشراكة طاقوية رائدة تجمع سوناطراك و"أبراج لخدمات الطاقة"

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، سيف بن ناصر البداعي، مرفوقاً بوفد عن شركة “أبراج لخدمات الطاقة” برئاسة رئيس مجلس الإدارة عياد بن علي البلوشي.

وجاء الاستقبال على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوفد إلى الجزائر للمشاركة في الطبعة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين “ناباك 2025”.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وسلطنة عمان في مجالات المحروقات والمناجم، مع التركيز على الشراكات القائمة بين مجمع سوناطراك وشركة “أبراج لخدمات الطاقة”، لاسيما بروتوكول التفاهم الموقع في أفريل 2024 والاتفاق التمهيدي الموقع في ماي 2025 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسلطان عمان هيثم بن طارق، واللذين يهدفان إلى إنشاء شركة مشتركة متخصصة في الخدمات البترولية المتكاملة تشمل أنشطة الحفر والصيانة وخدمات الآبار وإدارة المشاريع.

كما تم التطرق إلى تحديد الإطار الفني والتقني والقانوني والاقتصادي لتأسيس هذه الشركة بالجزائر، بما يضمن نقل التكنولوجيا والخبرة وتعزيز الكفاءات الوطنية.

وأشاد الطرفان بمستوى التعاون القائم بين المؤسستين، مؤكدين إرادتهما المشتركة للمضي قدماً نحو تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي الذي من شأنه الإسهام في تطوير قدرات الصناعة البترولية الوطنية وترقية الخدمات الطاقوية في الجزائر.

وشمل اللقاء أيضاً بحث آفاق توسيع مجالات التعاون لتشمل البتروكيمياء، وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الخبرات والتكوين المتخصص، بما يفتح آفاقاً جديدة لشراكات ذات منفعة متبادلة.

ومن جانبه، جدد الوزير عرقاب حرص الجزائر على تعزيز التعاون والاستثمار مع سلطنة عمان، داعياً الشركات العمانية إلى اغتنام الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع المحروقات والمناجم في الجزائر، والمشاركة في تطوير شراكات ناجحة في إفريقيا في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل الجزائر منصة إقليمية للطاقة والخدمات البترولية.