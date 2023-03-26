تعليق تعبئة الزيت والسميد في الأحجام الكبيرة.. وزير التجارة الجديد يحسم الجدل

أكد وزير التجارة الطيب زيتوني، الأحد، أن تعليق انتاج الزيت في عبوات 5 لتر وكذا السميد في حجم 25 كيلوغرام، أمر غير مطروح للنقاش .

وعلى هامش زيارته الميدانية لمصنع إنتاج زيت صافية”، قال زيتوني إن المواطن سيد وحر في طلبه ويطلب الحجم الذي يريد، وهذا ردا على سؤال حول تعليق انتاج الزيت في عبوات 5 لتر.

وأوضح الوزير أن عبوات الـ 5 لتر هي الأكثر طلبا لدى المواطن الجزائري وبالتالي فإن تعليق انتاجها أمر غير مطروح للنقاش.

وأضاف زيتوني قائلا “نفس الأمر بالنسبة لمادة السميد”، مشير إلى أن العادات والتقاليد الجزائرية في الإدخار تفرض تخزين الأحجام الكبيرة.

وفي السياق ذاته، صرح المتحدث ذاته أن المواد الأساسية متوفرة وبقوة، معتبرا أن المشكل الذي كان يطرح في السابق هو التوزيع.

ولمواجهة هذا المشكل، كشف الوزير عن وضع خارطة جغرافية للتوزيع تكون وفق طبيعة وكمية وثقافة الاستهلاك في كل جهة لتفادي التذبذب الحاصل في بعض المناطق.

بالمقابل، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات أن الجزائر لديها مخزون احتياطي كبير من المواد الاستهلاكية تحسبا لمواجهة أي طارئ محتمل.