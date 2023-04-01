تعيين الجزائرية ياسمين بلقايد على رأس معهد باستور الفرنسي

عيّن مجلس إدارة معهد باستور الفرنسي، البروفسورة الجزائرية ياسمين بلقايد على رأس المعهد، وفق إعلان نشره على موقعه الرسمي.

ومن المنتظر أن تستلم بلقايد مهامها في إدارة المعهد في جانفي 2024 لمدة 6 سنوات، خلفا للبروفيسور ستيوارت كول، الذي تنتهي ولايته في 1 جانفي 2024.

وستصبح بلقايد ثاني عالمة تشغل هذا المنصب، والرئيسة الـ 17 لمعهد باستور منذ أن أسّسه لويس باستور عام 1887.

وجاء قرار تعيين العالمة الجزائرية رئيسا لمعهد باستور، في أعقاب عملية اختيار مطولة بدأت في جانفي 2021، أجرتها لجنة بحث برئاسة المدير العام لمختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي، هايدلبرغ، ألمانيا.

وصرّحت إيف سان جيور، رئيسة مجلس محافظي معهد باستور، بعد تعيينها، قائلة: “بفضل خبرتها العلمية والطبية والصحية العامة، تتمتع ياسمين بلقايد بالقدرة على قيادة برامج مبتكرة من شأنها توسيع النفوذ الدولي لمعهد باستور، والاستفادة من إرثها، وتعاونها متعدّد التخصّصات وقدرتها على تدريب الأجيال القادمة من العلماء، بما في ذلك المزيد من النساء”.

أضافت: “هذا الإجراء له أهمية خاصة في بيئتنا شديدة التنافسية، والتي تمثل العديد من التحديات العالمية والمتعددة النطاقات لمعهد باستور اليوم”.

وقالت ياسمين بلقايد عقب تعيينها “بصفتي الرئيسة التالية لمعهد باستور، فإنني أهدف إلى وضع المعهد كمنظمة بحث علمي رائدة في علوم الحياة وتعزيز مكانته في المراقبة والوقاية والتعرُّف على مسبّبات الأمراض الناشئة في المستوى الدولي”.

ولدت ياسمين بلقايد في الجزائر العاصمة عام 1968، وهي عالمة مشهورة دوليا، ركّزت أبحاثها على العلاقة بين الميكروبات وجهاز المناعة.

وبدأت رحلتها العلمية بالتدريب في مجال الأمراض المعدية في معهد باستور، واشتملت مسيرتها على علم الطفيليات وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الحشرات الطبي وعلم الفيروسات، بالإضافة إلى مناعة الأنسجة والميكروبيوم والمناعة البشرية.

تشغل بلقايد حاليا منصب مديرة مركز المناعة البشرية للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ومؤسس ومدير برنامج ميكروبيوم المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) في المعاهد الوطنية للصحة (بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة)في NIAID، وطوّرت أيضًا قسم مناعة المضيف والميكروبيوم.