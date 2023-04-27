تعيين الطاقم التحكيمي لمباراة صن داونز وشباب بلوزداد

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح لإدارة مباراة إياب الدور ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي و شباب بلوزداد.

وسيساعد الحكم الموريتاني بوح في مهمته كل من مواطنه حمدين ديبا، والموزمبيقي أرسينيو شادريك.

ويواصل شباب بلوزداد تحضيراته بمدينة بريتوريا، بجنوب إفريقيا، تحسبا لمواجهة صن داونز هذا السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتكبد “الشباب” هزيمة ثقيلة في مباراة الذهاب بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، برباعية مقابل هدف واحد، وهي النتيجة التي قضت على أحلام أبناء العقيبة بنسبة كبيرة في التأهل، وجعلت حظوظه في العودة خلال لقاء الإياب ضئيلة جدا بالنظر إلى قوة المنافس والفارق في المستوى.