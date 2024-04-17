تعيين حكام الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة الأولى

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة الأولى، التي تستكمل مبارياتها نهاية الأسبوع.

وافتتحت الجولة، أمسية الثلاثاء بمباراة شبيبة القبائل ومولودية وهران، والتي حسمها الكناري لصالحة بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وتلعب باقي مباريات الجولة هذا الجمعة، باستثناء مباراة نادي بارادو ومولودية البيض المبرمجة يوم السبت، ولقاء اتحاد العاصمة ونجم بن عكنون المؤجل بسبب مشاركة الاتحاد في المنافسة الإفريقية.

وعينت لجنة التحكيم، الحكم ثوابتي لإدارة مباراة متصدر البطولة مولودية الجزائر أمام مضيّفه نجم مقرة، ويساعده كل من بوزيت وبلعمري.

أما مباراة اتحاد خنشلة وشباب قسنطينة فسيديرها الحكم الياس بوكواسة.

ويدير الحكم مشاعرية مباراة شباب بلوزداد واتحاد بسكرة، بمساعدة حمايدي وغزلي.