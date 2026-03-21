تعيين حكام داربي “”بلوزداد” و”المولودية” وكلاسيكو الاتحاد وشبيبة القبائل

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، عن حكام داربي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، وكلاسيكو شبيبة القبائل أمام اتحاد العاصمة.

وعينت لجنة التحكيم، الحكم نبيل بوخالفة لإدارة داربي شباب بلوزداد أمام مولودية الجزائر، ويساعده كل من بن سلامة وبلعروسي، أما في غرفة “الفار” فسيتواجد الثنائي لحلو بن براهم وخير الدين جنادي.

أما مباراة اتحاد العاصمة ضد شبيبة القبائل فسيديرها الحكم الرئيسي علاء بواب، ويساعده الثنائي بوخاتم إسلام ومحمد بكبير، وسيتواجد في غرفة “الفار” كل من طيب بودربال وبوطيبة بوعلام.

للإشارة فإن المبارتين متأخرتين عن الجولة الـ 16 من الرابطة المحترفة الأولى.