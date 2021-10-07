أعربت وزارة الخارجية، الخميس، عن أملها في أن يفضي تعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا إلى الصحراء الغربية إلى اطلاق مفاوضات مباشرة وجادة بين المغرب وجبهة البوليساريو بهدف الوصول إلى حل يضمن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم.

وجاء في بيان للناطق باسم وزارة الخارجية إن الجزائر سجلت باهتمام قرار الأمين العام للأمم المتحدة تعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثًا شخصيًا للصحراء الغربية.

وأوضح: تثني الجزائر على المسار الشخصي والمهني للسيد دي ميستورا الذي ستدعم جهوده وتعرب عن أملها في أن تساهم هذه الجهود في إعادة إطلاق مفاوضات مباشرة فعالة وجادة ، بحسن نية ودون شروط مسبقة وهذا تماشيا مع التوصية الصادرة عن قمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بين طرفي النزاع ، وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو ، بهدف الوصول إلى حل يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم في تقرير المصير.

وأشار: بينما تعرب الجزائر عن استيائها العميق من التأخير المنسوب للجانب المغربي لاستبدال سلفه السيد هورست كوهلر الذي استقال في مايو 2019 ، فإنها تشير إلى أن تعيين السيد دي ميستورا يأتي في ظرف صعب ويحمل أخطارا، ميزها استئناف الأعمال العدائية بعد انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال المغربية في 13 نوفمبر 2020 ، في المنطقة العازلة في الكركرات ، في انتهاك صارخ للاتفاقيات العسكرية الموقعة بين الطرفين والتي أقرها مجلس الأمن.

وحسب نفس المصدر: فإن تجريد هذه المنطقة من السلاح، المنصوص عليه في الاتفاقيات المذكورة، هو حجر الزاوية في أي عملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع.