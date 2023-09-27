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رياضة

تعيين طاقم تحكيم مباراة شباب بلوزداد وبورنجرز

عمر سلامي
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تعيين طاقم تحكيم مباراة شباب بلوزداد وبورنجرز
ح.م
لاعبو شباب بلوزداد

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم طاقم تحكيم من النيجر لإدارة لقاء شباب بلوزداد وبورنجرز السيراليوني.

وسيدير المباراة الحكم الرئيسي محمد علي موسى، بمساعدة مواطنيه عبد العزيز ياكوبا وعبدو قربة، والحكم الرابع سعدو علي براهامو.

ويستقبل شباب بلوزداد، نادي بورنجرز الإفريقي، سهرة السبت المقبل، بداية من الساعة الثامنة، بملعب ميلود هدفي، لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

ووضع شباب بلوزداد قدما في دور المجموعات بعد فوزه في لقاء الذهاب في سيراليون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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