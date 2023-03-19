تعيين كمال رزيق مستشارا لدى رئيس الجمهورية

وقّع الرئيس تبون مرسوم رئاسيا يعيّن بموجبه الوزير السابق للتجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، مستشارا لدى رئيس الجمهورية.

وينصّ المرسوم المؤرخ في 16 مارس، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 17)، على أن “يعيّن السيد كمال رزيق مستشارا لدى رئيس الجمهورية”.

وأنهيت مهام رزيق كوزير للتجارة وترقية الصادرات، في التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، وشمل 11 حقيبة وزارية.

وعيّن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني خلفا لرزيق في وزارة التجارة، حيث تمّت مراسم تسليم المهام بينهما يوم الجمعة.