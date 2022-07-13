تفاصيل التجنيد في الجيش

وزارة الدفاع تفرج عن شروط الالتحاق بمؤسسات التكوين

أفرجت وزارة الدفاع الوطني، عن شروط الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي، وهي القوات البرية، والقوات الجوية، والقوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، والدرك الوطني، والحرس الجمهوري، والمديريات والمصالح المركزية بالوزارة، وتختتم فترة التكوين بالحصول على رتبة ضابط أو ضابط صف، أو رجل صف.

حددت وزارة الدفاع في “دليل التجنيد”، شروط التجنيد المباشر للطلبة الضباط العاملين، وهم الحائزين على بكالوريا 2022، بتقدير قريب من الجيد ومعدل 12 على الأقل، علاوة على النجاح في مسابقة القبول التي تشمل اختبار بسيكو تقني وآخر في الرياضة، والتمتع باللياقة البدنية، على أن يكون سن المتقدم 18 على الأقل و21 على الأكثر، أما شروط تجنيد الطلبة الضباط العاملين على أساس الشهادة الجامعية، فهو السن 19 سنة، مع زيادة عدد السنوات الدنيا المطلوبة للحصول على الشهادة الجامعية، والعزوبة والنجاح في مسابقة القبول والتمتع باللياقة البدنية.

وتم اشتراط السنة الثالثة ثانوي مع إعطاء الأولوية للحاصلين على شهادة البكالوريا لتجنيد ضباط الصف المتعاقدين وأن يكون سن المترشح بين 18 و22 سنة، فيما يتاح للحائزين على شهادة التعليم المتوسط وأثبتوا مستوى السنة الأولى ثانوي التجنيد في رتبة عريف، على أن تُمنح الأولوية للحاصلين على شهادة التكوين المهني، ولرتبة جندي يُشترط مستوى سنة أولى متوسط.

وقدم دليل التجنيد شروحات واسعة حول كيفيات الانتساب لمصالح وزارة الدفاع الوطني، فبالنسبة للقوات البرية التجنيد مفتوح للحائزين على شهادة البكالوريا بمعدل 12 في شعب علوم تجريبية، رياضيات، وتقني رياضي (هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة كهربائية، هندسة الطرائق)، وتدوم مدة التكوين 5 سنوات، سنة واحدة للتكوين القاعدي المشترك بأكاديمية شرشال، و3 سنوات تكوين جامعي تُتوج بالحصول على شهادة ليسانس أكاديمية ميكانيك طاقوية، أو إلكترونيك، أو إعلام آلي، بأكاديمية شرشال، وسنة تطبيقية بإحدى المدارس العليا أو التطبيقية.

كما أن التجنيد متاح في القوات الجوية للحائزين على شهادة البكالوريا بمعدل 12 في شعب علوم تجريبية، رياضيات، وتقني رياضي (هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة كهربائية)، مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط المحصل عليها في الرياضيات، الفيزياء، الفرنسية، الإنجليزية، وامتحان التربية البدنية.

ومدة التكوين 5 سنوات، تُتوج بشهادة ليسانس مهنية “طيار”، أو ليسانس أكاديمية في “عمليات وملاحة جوية”، أو ليسانس أكاديمية “أرصاد جوية للطيران”، إضافة إلى ليسانس مهنية في “أمن الطيران”، أو ليسانس أكاديمية “علم الطيران”، ليسانس أكاديمية في “ميكانيك وطاقويات”.

وفي القوات البحرية، التجنيد مفتوح للحائزين على شهادة البكالوريا بمعدل لا يقل عن 12 في نفس الشعب السابقة، وتدوم مدة التكوين 5 سنوات، منها سنة للتكوين القاعدي بتامنفوست، و3 سنوات للحصول على تكوين جامعي يتوج بالحصول على شهادة ليسانس أكاديمية في تخصصات علوم الملاحة البحرية، اتصالات، ميكانيك بحرية، محافظة بحرية، تسيير وإدارة الشؤون البحرية، وسنة تطبيقية على متن الباخرة المدرسة الصومام، أو السفينة الشراعية الملاح، أو المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل، أو المدرسة التطبيقية للغواصين بوهران.

وللراغبين في الالتحاق بقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، فيشترط الحصول على شهادة البكالوريا بمعدل 12 على الأقل علوم تجريبية، رياضيات، وتقني رياضي (هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة كهربائية)، على أن تأخذ في عين الاعتبار نقاط الرياضيات والفيزياء، ويتم الحصول على شهادة مهندس دولة في الدفاع الجوي بعد تكوين 6 سنوات، أو شهادة ليسانس في مجالي المراقبة الجوية والراديو تقني بعد تكوين يدوم 5 سنوات.

بالنسبة للضباط في جهاز الدرك، يشترط الحصول على شهادة البكالوريا بمعدل 12 على الأقل، في شعب آداب وفلسفة، لغات أجنبية علوم تجريبية، تسيير واقتصاد ورياضيات وتقني رياضيات، وتدوم مدة التكوين 5 سنوات، منها سنة في شرشال، و3 سنوات تكوين جامعي تُتوج بالحصول على شهادة ليسانس أكاديمية تخصص حقوق وأمن عمومي، وسنة تكوين تخصصي، وللحرس الجمهوري شهادة البكالوريا بمعدل 12 في العلوم التجريبية، رياضيات وتقني رياضي، وتدوم مدة التكوين للضباط 5 سنوات كذلك.

أما عن إدارة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، فالتجنيد مفتوح للناجحين في الباكالوريا بمعدل 12 في شعب علوم تجريبية، رياضيات وتقني رياضي اختصاص هندسة كهربائية، مع الأخذ بعين الاعتبار العلامات المتحصل عليها في المواد الأساسية، ويدوم التكوين 5 سنوات، والشروط الموضوعة للمديرية المركزية للمعتمدية النجاح في البكالوريا بمعدل 12 في العلوم التجريبية والرياضيات وتسيير واقتصاد، ومدة التكوين 5 سنوات منها سنة بشرشال، و3 سنوات في المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران مُتوجة بشهادة ليسانس مهنية في علوم التسيير اختصاص مناجمنت، وسنة تخصص في الإدارة العسكرية، والتجنيد مفتوح كذلك في المدرسة المركزية للعتاد للحاصلين على البكالوريا 12، في شعب علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، وتدوم مدة التكوين 5 سنوات، منها سنة تكوين مشترك، و3 سنوات تكوين جامعي تُتوج بالحصول على شهادة ليسانس مهنية في صيانة العتاد، وسنة أخرى تخصص، ونفس الشروط تقريبا تم وضعها للالتحاق بالمديرية المركزية للوقود.

وللراغبين في الالتحاق بالصحة العسكرية، فهو مفتوح للحائزين على البكالوريا علوم تجريبية ورياضيات، لتحضير دكتوراه في الطب العام، طب الأسنان وصيدلة، والتسجيل يكون على مستوى المراكز الجامعية، مع انتقاء وطني حسب المعايير المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدة التكوين 8 سنوات للطب العام، و7 سنوات لطب الأسنان والصيدلة.

كما أن التجنيد مفتوح كذلك في مديرية الإعلام والاتصال، للحائزين على شهادة البكالوريا بمعدل 12 على الأقل في شعب آداب وفلسفة، لغات أجنبية، رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية وتسيير واقتصاد، وتمتد مدة التكوين 5 سنوات سنة في شرشال و3 سنوات تكوين جامعي تُتوج بالحصول على شهادة ليسانس مهنية في شعبة العلوم والاتصال، وسنة تكوين تطبيقي.

وتضم المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، تكوينا تحضيريا للالتحاق بدراسات مهندس في المدارس الكبرى، ويتم الالتحاق عن طريق مسابقة مفتوحة من الجنسين الحائزين على شهادة البكالوريا بـ12 على الأقل في شعب الرياضيات، علوم تجريبية، تقني رياضي، مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط المحصل عليها في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ومدة التكوين في المدرسة 3 سنوات تكوين حضوري، سنة مشتركة لجميع الطلبة وسنتان إما في رياضيات وإعلام آلي لطلبة اختصاص إعلام آلي، وعلوم تكنولوجيا لطلبة اختصاص علوم المهندس (هندسة كهربائية، ميكانيكية، كيميائية)، ونبه الدليل أن القبول بالمدرسة يكون وفق صيغة ترتيب المترشحين حسب الاستحقاق.