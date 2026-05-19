تفاصيل المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب.. هل هناك تنازلات؟

كشفت إيران، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقترح جديد قدمته إلى الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها واشنطن مع الكيان الصهيوني ضد طهران منذ فيفري الماضي.

وخلال اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، قدم نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تقريرا شاملا بشأن آخر مستجدات مسار الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، يتضمن المقترح حزمة واسعة من الشروط التي تصفها طهران بأنها مدخل لإنهاء التصعيد، مع تأكيدها على ثوابت أساسية في مقدمتها حقها في تخصيب اليورانيوم ضمن برنامج نووي سلمي.

ويشمل المقترح الإيراني وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك جبهات إقليمية مثل لبنان، إلى جانب رفع الحصار البحري الأمريكي، وإعادة الأصول الإيرانية المجمدة، وتعويض الأضرار الناتجة عن العقوبات المفروضة على إيران.

كما يدعو إلى رفع جميع العقوبات والقرارات الدولية الصادرة بحق طهران من مجلس الأمن، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران أو محيطها الاستراتيجي.

ومن حيث مسألة تقديم تنازلات، لا يبدو أن المقترح الإيراني يتضمن تنازلات جوهرية مباشرة وفقا لما أوردته تقارير إخبارية، إذ يركز أساسا على مطالب مقابلة مثل رفع العقوبات، وإعادة الأصول المجمدة، وإنهاء الإجراءات العسكرية والاقتصادية المفروضة على طهران.

ومع ذلك، اعتبر خبراء أن إبداء إيران الاستعداد لوقف الحرب والانخراط في مسار تفاوضي سياسي خطوة مرنة نسبيا مقارنة بسياق التصعيد، لكنها لا ترقى إلى مستوى التنازل عن الملفات الأساسية، وفي مقدمتها برنامج تخصيب اليورانيوم الذي تعتبره إيران حقا سياديا غير قابل للتفاوض.

وكانت آخر التقارير الإخبارية الإيرانية، تحدثت عن إبداء الولايات المتحدة الأمريكية لمرونة بشأن البرنامج النووي الإيراني من خلال السماح لها بنشاط محدود ولأغراض سلمية.

ويوم أمس الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن وإيران، “تقتربان من التوصل إلى اتفاق”، على حد قوله، مضيفا في تصريح للصحفيين: “مررنا بفترات ظننا فيها أننا على وشك التوصل إلى صفقة، لكن الأمور لم تنجح. الوضع مختلف قليلًا الآن”.

وكشف ترامب أن “الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية”.