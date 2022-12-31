تفاصيل جديدة في قانون المالية حول نظام المقاول الذاتي

حدّد قانون المالية 2023 الحدّ الأقصى لرقم الأعمال السنوي الخاصّ بنشاط المهنيين المستقلّين (الفريلانسرز) في إطار قانون المقاول الذاتي.

وينصّ القانون الصادر بتاريخ 29 ديسمبر في المادة الـ51 منه، على أن يستفيد من امتيازات القانون الأساسي للمقاول الذاتي، الناشطون الذين يحقّقون رقم أعمال سنوي لا يتجاوز 5 مليون دينار، أي 500 مليون سنتيم.

كما ينصّ قانون المالية على تحديد معدّل الضريبة الجزافية الوحيدة، التي سيكون على المقاولين الذاتيين دفعها لمصالح الضرائب سنويا، بـ5 بالمئة من رقم الأعمال.

ونظام الضريبة الجزافية الوحيدة بالمناسبة، هو عبارة عن تسهيل ضريبي، تعتمده الجزائر منذ 2007. بحيث تُدمج ثلاثة ضرائب في ضريبة واحدة.

قانون المقاول الذاتي في الجريدة الرسمية

28 ديسمبر 2022: صدر نصّ القانون الأساسي للمقاول الذاتي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 85). في انتظار استكمال 3 خطوات أخرى، من أجل إصدار أول بطاقة للمقاول الذاتي في الجزائر.

ويقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية، نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة. على أن لا يتعدى رقم أعماله السنوي حدّا معيّنا.

ولم يُفرج بعد عن الحدّ الأقصى لرقم أعمال المقاولين الذاتيين، ولا قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من نظام المقاول الذاتي.

لكن من المؤكد أن هذه القائمة لن تتضمن أيّا من المهن الحرّة، كالمحاماة. أو المهن والنشاطات المقننة كنشاط الوكيل العقاري. أو النشاطات الحرفية التي تخضع لنظام مختلف.

وكان وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، قد ذكر عددا من النشاطات التي ستكون معنية بنظام المقاول الذاتي، على غرار سائقي تطبيقات النقل (VTC)، ومبرمجي المواقع والتطبيقات، ومصمّمي الغرافيك، وغيرهم.

وسيعفى المقاولون الذاتيون من شرط القيد في السجل التجاري، حيث ستُنشأ بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية جديدة، للقيام بهذه المهمّة بشكل مستقلّ.

إذن فالخطوات الـ3 المتبقّية قبل أن يصبح بإمكان المهنيين المستقلّين الاستفادة من نظام المقاول الذاتي هي: صدور قائمة النشاطات المؤهلة، الكشف عن الحدّ الأقصى لرقم الأعمال، وتأسيس المؤسسة العمومية التي ستقوم بتسجيل المقاولين الذاتيين.

السماح للأجانب المقيمين بالجزائر بامتلاك بطاقة المقاول الذاتي

ويشترط القانون على الراغبين في حمل بطاقة المقاول الذاتي، الجنسية الجزائرية، وبلوغ السنّ القانوني للعمل، وممارسة نشاط مدرج في قائمة النشاطات المؤهلة.

كما يمكن للأجانب المقيمين بالجزائر بطريقة قانونية، أن يمارسوا نشاط المقاول الذاتي، بموجب ما ينصّ عليه القانون الأساسي لهذا النظام.