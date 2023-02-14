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رياضة

تفاصيل عن بطولة العرب للأندية 2023

عمر سلامي
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تفاصيل عن بطولة العرب للأندية 2023
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بطولة العرب للأندية

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الاثنين، إطلاق مسمى “كأس الملك سلمان للأندية” على بطولة الأندية العربية في نسختها القادمة، التي ستقام في السنة الجارية.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد، فإن البطولة ستقام بنظام تصفيات تمهيدية ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي أن: “آلية المشاركة في البطولة تم تعميمها على جميع الاتحادات العربية الأعضاء “.
وأشار إلى أن “منافسات البطولة سيشارك فيها 37 ناديا، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف القادم”.

وأوضح: “سيتم لاحقا الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة”.

وستشارك في البطولة فرق من السعودية والأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا والصومال والعراق وعمان وفلسطين وقطر وجزر القمر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية التي رصدت للبطولة أكثر من 10 ملايين دولار.

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