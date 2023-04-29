تفاصيل عن حفل افتتاح كان الجزائر لأقل من 17 سنة

سيكون الموعد أمسية السبت، مع حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، والذي يسبق مباراة الجزائر والصومال.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة المنظمة لكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، على “فايسبوك”، فإن الحفل سينطلق في حدود السادسة ونصف مساء.

وسيكون موضوع حفل افتتاح “كان” الجزائر، “إفريقيا والشباب”.

كما سيشهد الحفل تقديم عروض بالأضواء وفقرات فنية وموسيقية من إنتاج جزائري 100بالمائة.

وأضافت الصفحة الرسمية للجنة المنظمة لكان أقل من 17 سنة، أن الحفل سيكون مناسبة لتكريم وتحية عدد من رموز القارة السمراء في السياسة والفن.