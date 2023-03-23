تفاصيل ما تبقّى من منافسة كأس الجمهورية

كشف الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، الخميس، عن تفاصيل المحطّات المقبلة من عمر منافسة كأس الجمهورية.

وكان شباب بلوزداد آخر فريق تأهّل إلى ثمن نهائي كأس الجمهورية، وهو أيضا آخر نادٍ تذوّق حلاوة هذه الكأس.

وهكذا ستُسحب قرعة ثمن وربع نهائيَي كأس الجزائر دفعة واحدة في الـ 17 من أفريل المقبل.

وتُجرى مقابلات ثمن النهائي في الـ 28 والـ 29 من أفريل المقبل، بينما تُقام مواجهات محطّة الربع في الـ 12 والـ 13 من ماي القادم.

وحُدّد تاريخ الـ 17 من ماي المقبل موعدا لِسحب قرعة نصف النهائي، على أن تُجرى المقابلتان في موعد يُضبط لاحقا.