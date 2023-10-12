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رياضة

تفاصيل مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا

عمر سلامي
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تفاصيل مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا
أرشيف
قرعة كأس إفريقيا كوت ديفوار

تتجه الأنظار أمسية الخميس إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، أين تقام قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 ، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 جانفي حتى 11 فيفري من العام المقبل.

وتقام قرعة كأس أمم أفريقيا في نسختها الـ34 في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بداية من الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

وسيحيي الحفل الخاص بالقرعة أيقونة الموسيقى العالمية السنغالي إيكون.

وحسب بيان “الكاف”، فإن مراسم عملية القرعة ستبث في أكثر من 50 دولة، كما سيتابع ملايين المشاهدين الحدث على قناة الكاف” الرسمية على “يوتيوب”.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، في وقت سابق، تصنيفات المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ويضم التصنيف الأول، كوت ديفوار، والسنغال، المغرب والجزائر وتونس ومصر.

وتتواجد في التصنيف الثاني، منتخبات نيجيريا والكاميرون وغانا ومالي وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية.

ويضم التصنيف الثالث، منتخبات جنوب أفريقيا والرأس الأخضر وغينيا وزامبيا وغينيا الإستوائية وجانب موريتانيا.

أما التصنيف الرابع فيضم منتخبات تنزانيا وغينيا بيساو وناميبيا وأنغولا وغامبيا وموزمبيق.

ويتواجد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي في أبيدجان لحضور مراسم القرعة، والمشاركة في نشاطات أخرى.

كما سيستغل الوفد الجزائري المكون من الثلاثي وليد صادي والمكلف بالمنتخبات الوطنية كريم قاصد، ومنسق المنتخبات الوطنية ابراهيم بلياسين، فرصة التواجد في كوت ديفوار من أجل الشروع في التحضير لإقامة المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا التي ستقام ما بين 13 جانفي و11 فيفري 2024.

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