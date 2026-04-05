تفاصيل 48 ساعة من البحث.. هكذا عثرت القوات الأمريكية على طيارها المفقود في إيران

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن قوات خاصة أنقذت الطيار المفقود بعد حادثة إسقاط مقاتلة أف 15 فوق إيران ليل الخميس، في عملية قالت بأنها جرت بمشاركة عشرات المقاتلات والطائرات الحربية.

وقال مسؤولون لصحيفة “نيويورك تايمز”، إن وحدات الكوماندوز توغلت عميقاً داخل الأراضي الإيرانية، خلال عملية بحث محمومة لإنقاذ الطيار المصاب، قبل وصول القوات الإيرانية إليه.

وأوضح أحد المسؤولين أن الضابط أُصيب بعد قفزه من الطائرة الجمعة، لكنه ظل قادراً على الحركة، وتمكن من تفادي القبض عليه في الجبال لأكثر من يوم، وأفادت “فوكس نيوز”، بأنه اختبأ في تلة مرتفعة لتفادي عثور القوات الإيرانية عليه.

وقالت الصحف الأمريكية إن عملية الإنقاذ جرت وسط سباق مع الزمن بين القوات الأميركية والإيرانية استمر يومين للوصول إلى الطيار المصاب، بحسب المسؤولين. وفي نهاية المطاف، تمكنت قوات الكوماندوز الأميركية من استعادته في عملية واسعة شارك فيها مئات من عناصر القوات الخاصة.

وقالت “نيويورك تايمز”، إن ضابط سلاح الجو المفقود، كان مختبئاً وبحوزته مسدس فقط للدفاع عن نفسه، مشيرة إلى أن المئات من قوات العمليات الخاصة شاركت في مهمة الإنقاذ إلى جانب عشرات الطائرات الحربية الأميركية والمروحيات، إضافة إلى قدرات استخباراتية سيبرانية وفضائية وغيرها.

الطيار يحمل جهاز اتصالات آمن لتحديد موقعه

وأفاد مسؤولان أميركيان لـ“أكسيوس”، بأن الحرس الثوري الإيراني، أرسل عناصر إلى المنطقة لمحاولة إحباط عملية الإنقاذ.

كما نفذت طائرات سلاح الجو الأميركي ضربات ضد القوات الإيرانية لمنعها من الوصول إلى موقع الضابط.

ومع اقتراب القوات الأميركية من موقعه، اندلعت اشتباكات، مع القوات الإيرانية.

وكان الطيار مزوداً بجهاز تحديد موقع (منارة) وجهاز اتصالات آمن للتنسيق مع القوات التي كانت تنفذ عملية الإنقاذ. ووصف مسؤول عسكري أميركي رفيع هذه المهمة بأنها من بين الأكثر تعقيداً وتحدياً في تاريخ عمليات القوات الخاصة الأميركية.

“حملة خداع” وتشويش متعمد تمهيدا لإنقاذ الطيار

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب لـ”أكسيوس”، إنه قبل تحديد موقع ضابط أنظمة التسليح وتنفيذ عملية الإنقاذ، قامت الاستخبارات المركزية الأميركية CIA بإطلاق “عملية خداع”، بنشر شائعات داخل إيران تفيد بأن القوات الأميركية عثرت بالفعل على الضابط، وتنقله من مكان إلى آخر داخل البلاد تمهيداً لإخراجه.

وأشار المسؤول إلى أن CIA نقلت على الفور موقعه الدقيق إلى وزارة الحرب، والجيش الأميركي والبيت الأبيض.

من جهتها قالت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، إن الطيار المفقود تمكن من تفادي القبض عليه من قبل القوات الإيرانية، عبر الاختباء في تلة مرتفعة ثم قام بإرسال إشارة استغاثة.