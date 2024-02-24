تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المغاربة عبر الحدود

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بالقصدير، استغلالا لشخصين من جنسية مغربية تم توقيفهما مخترقين للشريط الحدودي، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في تدبير وتسهيل عملية خروج ودخول المغاربة عبر الحدود البرية بطريقة غير شرعية، حسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري مساء اليوم، السبت 24 فيفري.

حسب ذات المصدر، بعد التعمق في التحقيق من أجل الوصول إلى وجهة الأموال التي يتقاضاها المغاربة بالجزائر جراء عملهم، وكيفية تحويلها إلى أهاليهم بالمغرب، تمت هذه العملية عن طريق شخص مزدوج الجنسية الذي يقوم باستلام المبلغ بالعملة الجزائرية، ثم يقوم بتحويلها لشخص مقيم بالمغرب عن طريق تطبيقية إلكترونية، وبعد تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات بالوطن، تم توقيف باقي عناصر هذه الشبكة داخل مسكن مهيأ كمركز عبور، المقدر عددهم بـ 06 مغاربة.

وأسفرت العملية التي قامت بها مصالح الدرك الوطني عن حجز مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية: مبلغ مالي من العملية الوطنية المقدر بـ 100 مليون سنتيم و3440 درهم مغربي، 900 أورو، 50 دينار تونسي، و10 دولار. إضافة إلى حجز 06 بطاقات هوية مغربية و03 جوازات سفر مغربية وهواتف نقالة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم جميع أفراد هذه الشبكة أمام السلطات القضائية المختصة من أجل جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود وتحويل حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، يشير ذات المصدر.