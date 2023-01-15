تقرير دولي: عدد سكان الجزائر سيصل إلى 60 مليون نسمة في 2050

توقع تقرير دولي أن يصل عدد سكان الجزائر إلى 60 مليون نسمة في عام 2050، في المرتبة الرابعة عربيا.

وكشفت تقرير حديث أصدره المعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية تحت عنوان “سكان العالم” أن مصر ستصل إلى تعداد سكاني يقارب 160 مليون نسمة تليها السودان بـ 85 مليون نسمة والعراق بـ 75 مليون نسمة وتأتي بعدهم الجزائر بـ 60 مليون نسمة.

وكشف التقرير أنه وحتي منتصف عام 2022، حافظت مصر على الريادة بـ 111مليون نسمة، لتليها السودان والجزائر بحجم 46.9 مليون و44.9 مليون نسمة على التوالي.

ووفقًا لنتائج التقرير، احتلت تعتبر الدول السبع المأهولة بأعلى عدد من السكان هي الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وباكستان ونيجيريا والبرازيل، ليبلغ إجمالي عدد سكان هذه الدول 4.1 مليار نسمة، أو أكثر من نصف سكان العالم المقدر بنحو 8 مليارات.

ويستند البحث على مؤشرات ديموغرافية استخدمت في الإصدارات السابقة، منها مساحة الأرض وعدد السكان التقديري في منتصف عام 2022 ومعدلات المواليد والوفيات ومعدل وفيات الرضع وإجمالي معدل الخصوبة والنسبة المئوية للسكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و65 عامًا ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة للذكور والإناث.