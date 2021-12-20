تلقيح الأطفال ضد كورونا.. عضو باللجنة العلمية يكشف الجديد

كشف البروفسور رياض مهياوي عضو باللجنة العلمية لرصد كورونا، الإثنين، أن اللجنة تعتزم الخميس المقبل دراسة قرار تمديد التلقيح لفئة الأطفال من سن 12 إلى 17 عامًا .

وقال مهياوي، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن اللجنة العلمية ستجتمع الخميس المقبل مع الخبراء للفصل في الأمر قائلا “أعتقد أننا قد نتحرك في نهاية المطاف نحو تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما”.

ودعا البروفيسور مهياوي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر بعد تسجيل الحالة الأولى لمتحور أوميكرون.

وشدد عضو اللجنة العلمية على خطورة و سرعة إنتشار متحور أوميكرون في العالم في غضون أسابيع قليلة، عبر أكثر من 60 دولة، بعضها يسجل ما يصل إلى 1000 حالة يوميًا.

وإستنكر مهياوي التراخي المسجل وسط المواطنين في الالتزام بتدابير الوقاية وكذا العزوف عن التلقيح.