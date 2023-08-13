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رياضة

تمديد آجال إيداع ملفات الترشح لمنصب رئيس “الفاف”

عمر سلامي
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تمديد آجال إيداع ملفات الترشح لمنصب رئيس “الفاف”
ح.م
الأمين العام للفاف ورئيس لجنة الترشيحات علي مالك

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن تمديد آجال إيداع ملفات الترشح لرئاسة “الفاف”، على أن يتم في وقت لاحق الإعلان عن الموعد الجديد للجمعية العامة الإنتخابية.

وأكدت الاتحادية في بيان لها على موقعها الرسمي، أن قرار تمديد آجال إيداع ملفات الترشح جاء بعد التشاور مع أعضاء لجنة الترشيحات برئاسة علي مالك، ولتمكين المترشحين المحتملين من استكمال ملفاتهم.

وأضافت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيانها: “يعلم الأمين العام للاتحادية، منير دبيشي، أن آجال إيداع ملفات الترشح تم تمديدها إلى غاية يوم 27 أوت 2023 على الساعة الرابعة مساء”.

كما أكدت الفاف، أنه بعد قرار تمديد آجال إيداع ملفات الترشح، سيتم تأجيل الجمعية العامة الانتخابية، التي كانت مقررة يوم 4 سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن موعدها الجديد، في وقت لاحق.

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