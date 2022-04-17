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اقتصاد

تمديد آجال اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج والمداخيل

الشروق أونلاين
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تمديد آجال اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج والمداخيل

أعلنت المديرية العامة للضرائب في بيان لها عن تمديد آجال اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج والمداخيل.

وجاء في البيان للمديرية :”ينهى إلى علم جميع المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات أنه تم تمديد أجل اكتتاب التصريح السنوي للنتائج إلى غاية الاثنين 30 ماي 2022″.

وفيما يخص ا لمكلفين بالضريبة التابعين للمديريات الولائية للضرائب، “يمدد أجل اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج والمداخيل إلى غاية الخميس 30 جوان 2022”.

و”يتم اتخاذ هذه الاجراءات الاستثنائية لمرافقة المكلفين بالضريبة لتأدية التزاماتهم الجبائية المتعلقة بالتصريح والدفع، وذلك لمراعاة الوضع الصحي الذي مرت به البلاد خلال شهر جانفي 2022 “.

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